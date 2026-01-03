EN
США намерены управлять Венесуэлой во время «переходного периода»

2 минуты чтения 19:57 | Обновлено: 20:22

Президент США Дональд Трамп выступил на пресс-конференции, в ходе которой заявил, что операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро получила название ​​«Полуночный молот». Он охарактеризовал ее как «одну из самых поражающих и эффективных демонстраций американской военной мощи» и заявил, что США возьмут на себя управление страной на время «переходного периода». Трансляцию ведет Fox News.

Трамп заявил, что ни один американский военнослужащий не погиб, ни одна из единиц оружия не была потеряна. Во время захвата Мадуро свет в Каракасе был отключен.

По его словам, США обладают лучшим вооружением в мире. Он добавил, что 97% наркотиков поступает морским путем из Венесуэлы. «Мы стремимся к справедливому и безопасному переходу», — сказал Трамп и добавил, что США намерены управлять Венесуэлой, пока не совершится этот «безопасный переход». Сколько он будет длиться, Трамп не уточнил. Позже он добавил, что управлением Венесуэлой займется «группа людей». Трамп назвал страну «мертвой» и сказал, что в группу войдут представители его администрации, но не уточнил, кто именно.

США захватили президента союзника России
США захватили президента союзника России
Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса
Мир6 минут чтения

Президент США повторил, что Вашингтон готов ко второй атаке, более крупной, если это потребуется, однако сейчас этого не нужно. Он пообещал передать Мадуро американскому правосудию. 

По словам Трампа, Мадуро руководил картелем Cartel de los Soles и больше не является президентом Венесуэлы. Американский президент также рассказал о снижении уровня преступности в нескольких регионах США.

Американский президент также рассказал о снижении уровня преступности в США. В конце речи он поблагодарил американских военных за проведенную операцию. После этого слово взял министр обороны США Пит Хегсет. Он похвалил Трампа за операцию и заявил, что у Мадуро «не было шансов». По его словам, Мадуро «плохо себя вел и понял, чем это заканчивается». Трамп и Хегсет также говорили о том, что США намерены вернуть нефть, которую у них «украла» Венесуэла.

В операции по захвату Мадуро участвовали 150 самолетов, сообщил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил Дэн Кейн. По его словам, Трамп отдал приказ о проведении операции в Венесуэле накануне в 22:46 по времени восточного побережья США. Отмечается, что один американский самолет был подбит, но все воздушные суда успешно вернулись в США.

Далее выступил госсекретарь США Марко Рубио. Он напомнил, что в США против Мадуро выдвинули обвинения еще в 2020 году. Его власть не признавали предыдущие администрации США и многие страны в мире. По словам Рубио, Мадуро «делали очень много щедрых предложений», но он отказался. Госсекретарь посоветовал «не играть в игры» с Трампом.

Далее Трамп заявил, что Рубио «сделает все, чтобы сделать Венесуэлу снова великой».

