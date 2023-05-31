В Голливуде уже месяц продолжается бессрочная забастовка сценаристов. Из-за акции перенесены релизы нескольких крупных проектов, а скоро к протестующим могут присоединиться актеры и режиссеры. Рассказываем, чего требуют сотрудники киноиндустрии, выхода каких фильмов и сериалов придется ждать дольше и насколько забастовка вообще рабочая идея.

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Кто начал забастовку?

В США сильно развиты рабочие объединения. В 2022 году новостной портал CNBC сообщал о том, что американцы стали намного чаще организовывать профсоюзы. Такими объединениями служат и гильдии — профессиональные ассоциации сотрудников одной сферы. В отличие от профсоюзов, действия которых в большей степени нацелены на борьбу за права и помощь в поиске работы, гильдии заботятся о благополучии и развитии индустрии в целом. В этом они наследуют средневековым гильдиям купцов и ремесленников, защищавшим торговлю и бизнес.

Гильдия сценаристов США (WGA), которая организовала забастовку, появилась в 1954 году. Членом гильдии может стать не каждый. WGA разработала специальную систему юнитов — баллов, набранных за продажу сценария или работу на проекте. Чтобы стать постоянным членом WGA, нужно набрать минимум 24 юнита за три года до подачи заявки и внести 2,5 тысячи долларов.

В WGA входят сценаристы телевизионных шоу, юмористических программ, ток-шоу, сериалов, короткометражных и полнометражных фильмов, театральных постановок и радиопрограмм. Среди них — шоураннер анимационного сериала «Конь БоДжек» Рафаэль Боб-Ваксберг, создатели оскароносного фильма «Все везде и сразу» Дэн Кван и Дэниел Шайнерт, сценаристка серии фильмов «Идеальный голос» Кэй Кэннон и Дэвид А. Гудман, написавший сценарий для «Гриффинов» и «Футурамы», автор сериалов «Предсказание» и «Шиттс Крик» Дэвид Уэст Рид и сценарист «Ванильного неба» и «Мы купили зоопарк» Кэмерон Кроу, создатель «Тар» Тодд Филд, сценарист и режиссер «Не смотрите наверх» Адам Маккей и другие.

Членство в гильдии дает авторам социальные гарантии: минимальную оплату труда, пенсионное обеспечение и медицинское страхование. Кроме того, для членов гильдии действуют образовательные программы, специальные процедуры подтверждения авторства и доступ к эксклюзивным предпоказам.

Из-за чего тогда протест?

Свои объединения есть не только у исполнителей, но и у заказчиков. Например, Альянс продюсеров кинофильмов и телевизионных продуктов (Alliance of Motion Picture and Television Producers, или AMPTP).

AMPTP — это бизнес-ассоциация, куда входят более 350 американских продакшен-студий, связанных с кино, теле- и радиовещанием. Самыми влиятельными членами AMPTP признаны 11 корпораций, в числе которых The Walt Disney Company, Warner Bros., Paramount Pictures, Sony Pictures, Apple, Amazon, Netflix, CBS и MGM. Альянс создан, чтобы представлять интересы компаний в переговорах с гильдиями и членами профсоюзов в сфере кино и вещания.

Каждые три года гильдия и альянс перезаключают договор, регулирующий денежные отчисления, которые студии выплачивают сценаристам, — минимальное базовое соглашение (Minimum Base Agreement, MBA). 1 мая 2023 года заканчивалось действие очередного MBA. В марте представители двух организаций встретились, чтобы обсудить условия нового соглашения; гильдия предложила несколько серьезных изменений, и стороны не смогли договориться.

Тогда Гильдия сценаристов выдвинула публичные требования:

увеличить минимальные отчисления, пенсионные и страховые взносы;

выплачивать сценаристам, работающим со стриминговыми сервисами, такой же размер вознаграждения, как и тем, кто работает на кинопроектах;

ограничить использование искусственного интеллекта в написании сценариев;

увеличить количество сценаристов и гарантированное время их работы в небольших командах, работающих над мини-сериалами.

Сценаристы объясняют свои требования тем, что за последние годы реальные гонорары в индустрии снизились из-за инфляции, а растущая популярность стриминговых сервисов и новых форматов — мини-сериалов из четырех-восьми серий — заставляет авторов перерабатывать из-за нехватки людей в командах.

В апреле больше девяти тысяч членов гильдии приняли участие в референдуме, по итогам которого 98% проголосовали за начало забастовки. Со 2 мая сценаристы, входящие в WGA, не пишут новый материал, не переписывают реплики во время съемочного процесса, не назначают встреч, не обсуждают будущие проекты и сделки. В акции участвуют около 15 тысяч сценаристов по всей стране. По правилам забастовки члены гильдии обязаны выходить на пикеты перед офисами студий, не должны присутствовать на рабочих местах и могут быть исключены из организации за нарушение этих условий.

Как это отразится на производстве кино и сериалов?

Если протесты продлятся дольше четырех месяцев, премьеры релизов, работа над которыми запланирована на четвертый квартал 2023 года, будут сдвигаться. Такую судьбу предсказывают четвертому сезону «Мандалорца» и второму сезону сериала «Кольца власти». Среди проектов, на которые уже повлияла забастовка, — «Громовержцы» и «Блэйд» от Marvel, съемки которых должны были начаться в июне, сериал «Бегущий по лезвию 2099», четвертый сезон «Очень странных дел», второй сезон «Разделения» и спин-офф «Игры престолов» — «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь». А сценаристы проектов HBO «Одни из нас» и «Белый лотос» прекратили работу над новыми сезонами.

Продюсерские центры и шоу все еще могут рассчитывать на услуги тех, кто не входит в WGA. По данным Бюро трудовой статистики США, всего в стране более 54 тысяч человек заняты в категории «Писатели и авторы». Для таких сценаристов сотрудничество со студиями во время цеховой забастовки — тоже риск. Они могут потерять возможность вступить в гильдию в дальнейшем.

Сценаристов уже поддержали многие знаменитости: актеры Марк Руффало, Джейсон Судейкис, Колин Фаррелл, Крис Пайн, Боб Оденкёрк, актрисы Дрю Бэрримор, Аманда Сейфрид, Дженнифер Кулидж, Snoop Dog и группа Imagine Dragons, ведущие Джимми Киммел и Джимми Фэллон, бывший президент США Барак Обама и нынешний президент Джо Байден.

Разве забастовкой можно чего-то добиться?

Последний раз сценаристы бастовали с 5 ноября 2007 года до 12 февраля 2008 года, пытаясь убедить продюсеров поднять доход авторов на фоне растущей прибыли киностудий.

В списке требований Гильдии сценаристов тогда особое место заняли три пункта:



Авторское вознаграждение сценаристам . Протестующие требовали увеличить ставку с 0,3% до 0,6% за каждую проданную DVD-копию их продукта. Эта цель не была достигнута.



. Протестующие требовали увеличить ставку с 0,3% до 0,6% за каждую проданную DVD-копию их продукта. Эта цель не была достигнута. Гонорары за контент, который распространяют через «новые медиа». Участники забастовки хотели получать деньги за контент, который распространяется через интернет, IPTV-каналы, загрузку на смартфоны, стриминг, кабельное и спутниковое телевидение и другие методы онлайн-дистрибуции.



Именно после забастовки были заложены основы работы со стриминговыми сервисами. Netflix и Amazon были обязаны нанимать сценаристов гильдии для производства собственных шоу. За скачивание своего продукта сценаристы получали 1,2% от валовой выручки (разница между выручкой и себестоимостью), полученной дистрибьютором. За аренду — 0,65–0,7%.

Расширение минимального базового соглашения. Сценаристы требовали включить в соглашение отчисления за сценарии для реалити-шоу и анимационных проектов. Это требование было урегулировано во время неофициальных переговоров с представителями AMPTP.

В декабре 2007 года, через месяц после начала забастовки, Variety назвал размер возможного ущерба для киноиндустрии США: от 380 миллионов до 2,5 миллиарда долларов.

Акция длилась больше трех месяцев и повлияла на съемки телешоу Saturday Night Live, выход финального сезона сериала «Клиника», нескольких эпизодов «Во все тяжкие», «Отчаянных домохозяек», «Сплетницы», «Остаться в живых». Во время протестов были приостановлены съемки третьего сезона сериала «Ханна Монтана» и написание сценариев для серий «Волшебников из Вэйверли Плэйс». Сценаристы не сделали исключений даже для подготовки к церемониям «Золотой глобус» и «Оскар».

Узнать больше о результатах предыдущей забастовки можно из ролика члена правления WGA Рафаэля Боба-Ваксберга.

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Теперь бастовать планируют не только сценаристы

В этот раз ситуация может быть еще серьезнее, потому что Гильдия сценаристов не единственная, с кем у AMPTP пока не получилось договориться. 10 мая начались переговоры между альянсом и Гильдией режиссеров Америки (DGA) — у сторон пока не получилось прийти к предварительному контракту. Они тоже сотрудничают в рамках минимального базового соглашения, а действующее заканчивается 30 июня.

На переговорах гильдию представляют режиссер фильма «Право на убийство» Джон Эвнет, режиссер сериалов «Ходячие мертвецы», «Касл» и «Обмани меня» Карен Гавиола и режиссер «Бесстыжих», «Друзей» и «Твин Пикс» Тодд Холлэнд. Они требуют повышения размера отчислений от международного проката, повышения минимальной заработной платы, большей творческой свободы и безопасности на съемочной площадке.

Предыдущая забастовка Гильдии режиссеров состоялась в 1987 году и продлилась всего 3 часа 15 минут на восточном побережье и 15 минут на западном — из-за разницы в часовых поясах.

Тогда режиссеры бастовали против Columbia Pictures, Warner Bros. и NBC TV. Студии настаивали, что режиссеры больше не должны получать гонорары за показы их фильмов по кабельному ТВ и за распространение на видеокассетах. В ходе переговоров представители гильдии добились увеличения отчислений за просмотры фильмов с видеокассет и постепенного роста гонораров.

30 июня также истекает минимальный базовый контракт между Альянсом продюсеров и Гильдией актеров США. Предварительные переговоры между сторонами начнутся 7 июня, однако уже известно, что члены гильдии неофициально приняли решение о голосовании за начало забастовки, если договориться не получится. Акция еще не началась, но уже повлияла на съемки некоторых фильмов: например, заморожено производство «Острова» с Хоакином Фениксом в главной роли.

Учитывая колоссальную поддержку забастовки сценаристов актерами, не исключено, что они присоединятся к бастующим в начале июля. Это значит, что к середине лета киноиндустрия и телевидение США рискуют остаться без трех ключевых участников производства сразу.