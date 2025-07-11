Сериал «Клиника» вернется на экраны с оригинальными звездами

Легендарный ситком «Клиника» (Scrubs), рассказывавший о жизни молодых врачей в больнице Sacred Heart, готовится к возвращению. По информации The Hollywood Reporter и Variety, телеканал ABC заказал новый сезон шоу, премьера которого запланирована на 2025–2026 год, пишет CNN.

Кадр из сериала «Клиника». Фото: ABC

О воссоединении намекают и сами звезды сериала. Зак Брафф, Сара Чалк и Дональд Фэйсон — исполнители главных ролей — почти одновременно опубликовали посты в Instagram, подтверждающие их участие. Брафф, сыгравший доктора Джей Ди, перепел главную музыкальную тему сериала, изменив строчку на: «Я не справлюсь в одиночку. Мне нужны Сара Чалк и Дональд Фэйсон».

Фэйсон и Чалк выложили архивные фотографии трио с подписями «Привет снова» и «УРА!!!!».

Согласно синопсису, опубликованному Variety, в новом сезоне «Джей Ди и Терк снова надевают халаты — впервые за долгое время». К зрителям вернутся как старые персонажи, так и новые лица, обещают создатели — с привычным сочетанием юмора, драмы и сюрпризов.

Шоу «Клиника» выходило с 2001 по 2010 год — в общей сложности девять сезонов. Оно получило признание критиков и любовь зрителей за легкий стиль, искренность, нестандартную подачу и неожиданные эмоциональные повороты.

Идею перезапуска «Клиники» ее создатель Билл Лоуренс вынашивал давно. В прошлом году он признавался в интервью LadBible: «Мы обязательно это сделаем. Нам просто приятно проводить время вместе. Думаю, в ближайшие полгода мы определимся с форматом».

В свежем заявлении через Variety он подтвердил, что проект официально запущен.