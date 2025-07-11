EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Новости

Сериал «Клиника» вернется на экраны с оригинальными звездами

2 минуты чтения 17:46

Легендарный ситком «Клиника» (Scrubs), рассказывавший о жизни молодых врачей в больнице Sacred Heart, готовится к возвращению. По информации The Hollywood Reporter и Variety, телеканал ABC заказал новый сезон шоу, премьера которого запланирована на 2025–2026 год, пишет CNN.

Кадр из сериала «Клиника». Фото: ABC

О воссоединении намекают и сами звезды сериала. Зак Брафф, Сара Чалк и Дональд Фэйсон — исполнители главных ролей — почти одновременно опубликовали посты в Instagram, подтверждающие их участие. Брафф, сыгравший доктора Джей Ди, перепел главную музыкальную тему сериала, изменив строчку на: «Я не справлюсь в одиночку. Мне нужны Сара Чалк и Дональд Фэйсон».

Фэйсон и Чалк выложили архивные фотографии трио с подписями «Привет снова» и «УРА!!!!».

Согласно синопсису, опубликованному Variety, в новом сезоне «Джей Ди и Терк снова надевают халаты — впервые за долгое время». К зрителям вернутся как старые персонажи, так и новые лица, обещают создатели — с привычным сочетанием юмора, драмы и сюрпризов.

Шоу «Клиника» выходило с 2001 по 2010 год — в общей сложности девять сезонов. Оно получило признание критиков и любовь зрителей за легкий стиль, искренность, нестандартную подачу и неожиданные эмоциональные повороты.

Идею перезапуска «Клиники» ее создатель Билл Лоуренс вынашивал давно. В прошлом году он признавался в интервью LadBible: «Мы обязательно это сделаем. Нам просто приятно проводить время вместе. Думаю, в ближайшие полгода мы определимся с форматом».

В свежем заявлении через Variety он подтвердил, что проект официально запущен.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Случайный ДНК-тест помог японцу найти семью в США
Общество
Случайный ДНК-тест помог японцу найти семью в США
Он рос без отца и всю жизнь пытался его найти, хотя у него не было ни единой зацепки
16:01
Муж приковал свою жену на балконе и запытал ее до смерти
Криминал
Муж приковал свою жену на балконе и запытал ее до смерти
Он прислал фотографию тела ее подруге и написал, что не нужно было пытаться «спасать» ее
00:01
Костюм Зеленского поссорил тысячи пользователей сети
Интернет и мемы
Костюм Зеленского поссорил тысячи пользователей сети
Они потеряли деньги из-за ставок на стиль украинского президента
17:00 10 июля
Главный могильник сибирской язвы в СССР
Мир
Главный могильник сибирской язвы в СССР
На этом острове советские ученые ставили опыты с боевыми вирусами. Теперь здесь город-призрак
00:01 10 июля
Люди уменьшили треску и увеличили бурундуков
Мир
Люди уменьшили треску и увеличили бурундуков
Ученые выяснили, как человек вмешивается в эволюцию
17:00 9 июля
Я толстая — и не хочу худеть
Общество
Я толстая — и не хочу худеть
У меня и так есть все, ради чего люди пытаются сбросить вес. Но так было не всегда
00:01 9 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования