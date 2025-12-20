EN
Суперкороткие сериалы завоевали внимание зрителей

2 минуты чтения 00:40 20 декабря | Обновлено: 00:56 20 декабря

Кинокомпании вкладываются в новый формат сериалов: малобюджетных «микродрам». Они создаются в вертикальном формате для телефонов и по хронометражу обычно не превышают 90 секунд. И уже в ближайшие годы «микродрамы» могут совершить новую революцию в индустрии развлечения, пишет The Guardian. 

Шоу, снятые в формате коротких видеороликов из Instagram и TikTok, становятся все более востребованными в США. Однако настоящей популярностью новый жанр пользуется в Китае. Всего за три года выручка китайских короткометражных драм выросла с 500 миллионов долларов в 2021 году до 7 миллиардов долларов в 2024. И как отмечает The Guardian, эта сумма может вырасти до 16,2 миллиардов к 2030 году. 

На данный момент мировой рынок «микродрам» оценивается примерно в десять миллиардов долларов и находится на подъеме. Предчувствуя надвигающиеся перемены, Голливуд рассчитывает возглавить зарождающуюся революцию в производстве сериалов. 

Издание пишет, что в августе бывший глава ABC Entertainment Ллойд Браун, бывший президент Showtime Яна Ваногрейд и экс-председатель NBC Universal Television Сьюзан Ровнер – основали MicroCo, компанию, которую будет заниматься производством «микродрам» для американской аудитории.

Новый формат сериалов, разбитых на серии по полторы минуты, привлекает влиятельных продюсеров в том числе низкой стоимостью и высокой скоростью производства. The Guardian отмечает, что новые короткометражные фильмы обладают бюджетом до 100 тысяч долларов и снимаются за пару дней, выходя в эфир уже через несколько недель.

Так, крупный актерский профсоюз Sag-Aftra предложил авторам «микродрам», нанимать профессиональных актеров по минимальным ставкам — 250 долларов в день для ведущих исполнителей и 164 доллара для всех остальных. 

Голливуд снова переживает период значительных потрясений – меняются вкусы и привычки зрителей. И не исключено, что через несколько лет «микродрамы» займут лидирующие позиции в сфере потребления благодаря укоренившийся привычке пользователей к формату быстрых роликов в Instagram и TikTok.

Ранее американский медиаконгломерат Paramount обратился к акционерам Warner Bros. Discovery (WBD) напрямую, чтобы выкупить их доли за наличные деньги по более высокой цене, чем это сделал стриминговый сервис Netflix. Суммарно Paramount готов выкупить WBD за 108,4 миллиарда долларов, что принесет акционерам на 18 миллиардов долларов больше, чем предложение Netflix.

