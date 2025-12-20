Суперкороткие сериалы завоевали внимание зрителей

Кинокомпании вкладываются в новый формат сериалов: малобюджетных «микродрам». Они создаются в вертикальном формате для телефонов и по хронометражу обычно не превышают 90 секунд. И уже в ближайшие годы «микродрамы» могут совершить новую революцию в индустрии развлечения, пишет The Guardian.

Шоу, снятые в формате коротких видеороликов из Instagram и TikTok, становятся все более востребованными в США. Однако настоящей популярностью новый жанр пользуется в Китае. Всего за три года выручка китайских короткометражных драм выросла с 500 миллионов долларов в 2021 году до 7 миллиардов долларов в 2024. И как отмечает The Guardian, эта сумма может вырасти до 16,2 миллиардов к 2030 году.

На данный момент мировой рынок «микродрам» оценивается примерно в десять миллиардов долларов и находится на подъеме. Предчувствуя надвигающиеся перемены, Голливуд рассчитывает возглавить зарождающуюся революцию в производстве сериалов.

Издание пишет, что в августе бывший глава ABC Entertainment Ллойд Браун, бывший президент Showtime Яна Ваногрейд и экс-председатель NBC Universal Television Сьюзан Ровнер – основали MicroCo, компанию, которую будет заниматься производством «микродрам» для американской аудитории.

Новый формат сериалов, разбитых на серии по полторы минуты, привлекает влиятельных продюсеров в том числе низкой стоимостью и высокой скоростью производства. The Guardian отмечает, что новые короткометражные фильмы обладают бюджетом до 100 тысяч долларов и снимаются за пару дней, выходя в эфир уже через несколько недель.

Так, крупный актерский профсоюз Sag-Aftra предложил авторам «микродрам», нанимать профессиональных актеров по минимальным ставкам — 250 долларов в день для ведущих исполнителей и 164 доллара для всех остальных.

Голливуд снова переживает период значительных потрясений – меняются вкусы и привычки зрителей. И не исключено, что через несколько лет «микродрамы» займут лидирующие позиции в сфере потребления благодаря укоренившийся привычке пользователей к формату быстрых роликов в Instagram и TikTok.

