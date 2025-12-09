EN
Paramount выступила против Netflix в борьбе за Warner Bros

2 минуты чтения

Американский медиаконгломерат Paramount обратился к акционерам Warner Bros. Discovery (WBD) напрямую, чтобы выкупить их доли за наличные деньги по более высокой цене, чем это сделал стриминговый сервис Netflix, говорится в официальном заявлении корпорации.

Компания Paramount готова платить по 30 долларов за акцию, тогда как Netflix планировал выкупить WBD по 27,75 доллара за одну бумагу. При этом в Paramount верят, что их предложение заставит совет директоров WBD отказаться от сделки с Netflix, которую он уже успел одобрить.

«Мы находимся на Уолл-стрит, где наличные по-прежнему правят балом. И мы верим, что, когда акционеры увидят наше текущее предложение, они проголосуют именно за него», — сказал генеральный директор Paramount Skydance Дэвид Эллисон.

Одна ошибка стала причиной большого провала
Одна ошибка стала причиной большого провала
Они хотели завоевать мир электрокаров, но сделали авто, в котором постоянно что-то ломалось. Как это произошло?
Экономика

Суммарно Paramount готов выкупить WBD за 108,4 миллиарда долларов, что, судя по пресс-релизу компании, принесет акционерам на 18 миллиардов долларов больше, чем предложение Netflix. Эллисон также утверждает, что сделка с Paramount будет одобрена регуляторами быстрее, учитывая ее дружественные отношения с администрацией президента США Дональда Трампа.

В свою очередь, Трамп выразил обеспокоенность из-за сделки WBD с Netflix, ведь тогда совокупная доля стримингового сервиса на медиарынке достигла бы 30%, и «и это может стать проблемой» с точки зрения антимонопольного законодательства. Если же покупка все же состоится, то Netflix получит права на вселенную «Гарри Поттера», «Властелина колец» и все сериалы HBO, включая «Игру престолов».

