Мир

Названо условие разморозки российских активов

2 минуты чтения 12:51

Европейские лидеры договорились, что теперь бессрочно замороженные российские активы могут быть разблокированы только после одобрения квалифицированным большинством стран ЕС. Об этом во время пресс-конференции по итогам первого дня саммита в Брюсселе заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. 

Голосование по принципу квалифицированного большинства означает, что решение должно поддержать 60% стран ЕС (16 из 27), в которых проживает более 55% населения союза. «До этого каждые шесть месяцев возникала угроза, что если хотя бы одно европейское государство не согласится на продление санкций, российские активы могли быть разморожены. Теперь они заблокированы надолго и могут быть разблокированы только при условии, что квалифицированное большинство стран проголосует за это», — сказала глава ЕК.

Советская Россия проиграла Латвии войну
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
Политика25 минут чтения

Фон дер Ляйен уточнила, что ЕС оставляет за собой право использовать российские средства для финансирования репарационного кредита.

Во время пресс-конференции фон дер Ляйен также объявила, что ЕС выделит Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы из бюджета союза, не используя замороженные российские активы. По ее словам, Украина не будет возвращать этот кредит, если Россия не компенсирует нанесенный ущерб.

«С учетом всех обсуждений и оценки рисков была выработана комбинированная схема: с одной стороны, заимствования будут осуществляться в рамках бюджета ЕС, а с другой — Украина должна будет возвращать кредиты только в том случае, если Россия выплатит репарации. Если этого не произойдет, Украина не обязана будет возвращать эти кредиты», — заявила глава Еврокомиссии.

Решение о бессрочной заморозке российских активов было принято 12 декабря. Всего в банках европейской юрисдикции заблокировано около 246 миллиардов долларов, при этом большая часть, 190 миллиардов долларов, находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

