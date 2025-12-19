EN
ЕС договорился о финансировании Украины

2 минуты чтения 08:03

Участники саммита в Брюсселе приняли решение о финансировании Украины в 2026–2027 годах за счет общего бюджета блока. Замороженные российские активы для этого использовать не будут. Решение опубликовано на сайте Евросовета.

Так, в ноте сказано, что Евросоюз готов предоставить Украине беспроцентный кредит в размере 90 миллиардов евро на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных бюджетным резервом ЕС.

«Вышеизложенное не наносит ущерба специфическому характеру политики безопасности и обороны некоторых государств-членов и учитывает интересы безопасности и обороны всех государств-членов в соответствии с договорами», — говорится в документе.

Соглашение об использовании средств налогоплательщиков ЕС, а не российских денег для Украины, стало политическим ударом для канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые отстаивали концепцию репарационных займов и пытались оказать давление на премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, пишет Financial Times.

Отмечается, что в согласованной схеме не будут участвовать Чехия, Венгрия и Словакия. Ранее эти три страны заявляли, что не поддержат использование средств ЕС для финансирования Украины. «Они не обязаны платить, но мы заставим их заплатить за это [политически]», — заявил неназванный европейский чиновник.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отказ Венгрии, Словакии и Чехии от участия в программе кредитования Украины «не оказывает существенного финансового влияния», учитывая размеры экономик этих трех стран.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, назвал решение о финансировании Украины «плохим решением, которое приближает Европу к войне», и заявил, что украинцы «никогда не смогут вернуть» выделенные им средства. По его словам, Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в кредитовании Украины в обмен на то, что они не наложат вето на предложение, которое страны ЕС должны были принять единогласно.

