Европа бессрочно заморозила российские активы

2 минуты чтения 23:00 | Обновлено: 23:26

Страны Евросоюза устранили препятствие, которое мешало использовать заблокированные российские активы для финансирования Украины. Теперь мораторий на использование замороженных активов не придется продлевать каждые шесть месяцев, сообщает Reuters.

Бессрочная блокировка российских активов устранила риск того, что Венгрия и Словакия, которые поддерживают более тесные отношения с Москвой в отличие от других стран Европы, могли отказаться от продления моратория. Тогда бы ЕС был вынужден вернуть деньги России.

Всего в банках европейской юрисдикции заблокированы порядка 246 миллиардов долларов. Большая часть российских активов, 190 миллиардов долларов, заморожена в бельгийском депозитарии Euroclear. 

Однако Бельгия неоднократно давала понять, что выступает против изъятия средств России в пользу Украины, так как подобная мера может подорвать доверие к европейской финансовой системе. Глава Euroclear предупреждала, что компания может обратиться в суд, если ЕС принудит ее к конфискации. 

Решение бессрочно заморозить российские активы призвано убедить Бельгию, что она не понесет юридических и финансовых рисков, если санкции с России будут внезапно сняты. Страны ЕС хотят таким образом добиться от бельгийских властей согласия на выдачу Украине кредита. Речь идет как минимум о 165 миллиардах долларов Москвы, которые Киев получит для покрытия военных и гражданских расходов в 2026 и 2027 годах.

В свою очередь Бельгия требует от стран Евросоюза аннулировать все инвестиционные соглашения с Россией, если Европа хочет использовать конфисковать российские замороженные активы.  

