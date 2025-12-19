СМИ: Россию заподозрили в попытке дистанционно захватить управление европейским судном

На борту европейского парома Fantastic было обнаружено шпионское устройство, которое позволяет управлять судном дистанционно. В попытке захвата управления паромом подозревают Россию, пишет The Telegraph.

По информации издания, устройство было обнаружено на 180-метровом пассажирском пароме Fantastic, который курсирует между Францией, Италией и Северной Африкой. Поводом для осмотра судна стал сигнал, который французские спецслужбы получили от Италии. В тот момент, как отмечается, судно причалило в порт Сет.

После осмотра на борту было обнаружено высокотехнологичное устройство, которое, по мнению источников журналистов, позволяет дистанционно управлять критически важными функциями судна. Как сообщает издание, это породило опасения, что паром могли вывести с маршрута или использовать для совершения враждебных действий на территории Франции.

Отмечается, что устройство отправили на детальный судебно-технический анализ, чтобы установить его происхождение и возможности. Французские следователи полагают, что цифровые системы судна могли быть скомпрометированы с помощью вредоносного шпионского ПО, которое позволяет внешнему оператору проникать в компьютерные сети, контролировать их или потенциально вмешиваться в их работу.

По факту случившегося были задержаны двое членов экипажа. Как выяснил The Telegraph, одним из них оказался гражданин Латвии, недавно нанятый в качестве стажера. Мужчине предъявили обвинение в попытке взлома автоматизированной системы обработки данных «в составе организованной группы и в интересах иностранной державы» и заключили под стражу на время следствия.

Второго подозреваемого, гражданина Болгарии, допросили и освободили без предъявления обвинений, отмечает издание.

«Это крайне серьезное дело. Люди пытались взломать систему обработки данных судна. Следователи явно идут по следу вмешательства, иностранного вмешательства. На данный момент иностранное вмешательство очень часто исходит из одной и той же страны», — прокомментировал инцидент министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

По данным The Telegraph, чиновник отказался называть конкретное государство, однако его слова были широко истолкованы как намек на Россию. Дело разворачивается на фоне растущей обеспокоенности Франции по поводу «гибридных» операций России. Кроме того, французские службы разведки не раз предупреждали о том, что Москва все чаще вербует молодых и малозаметных сотрудников из Восточной Европы для выполнения собственных чувствительных планов.