EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: Россию заподозрили в попытке дистанционно захватить управление европейским судном

2 минуты чтения 16:51

На борту европейского парома Fantastic было обнаружено шпионское устройство, которое позволяет управлять судном дистанционно. В попытке захвата управления паромом подозревают Россию, пишет The Telegraph.

По информации издания, устройство было обнаружено на 180-метровом пассажирском пароме Fantastic, который курсирует между Францией, Италией и Северной Африкой. Поводом для осмотра судна стал сигнал, который французские спецслужбы получили от Италии. В тот момент, как отмечается, судно причалило в порт Сет.

После осмотра на борту было обнаружено высокотехнологичное устройство, которое, по мнению источников журналистов, позволяет дистанционно управлять критически важными функциями судна. Как сообщает издание, это породило опасения, что паром могли вывести с маршрута или использовать для совершения враждебных действий на территории Франции.

Советская Россия проиграла Латвии войну
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
Политика25 минут чтения

Отмечается, что устройство отправили на детальный судебно-технический анализ, чтобы установить его происхождение и возможности. Французские следователи полагают, что цифровые системы судна могли быть скомпрометированы с помощью вредоносного шпионского ПО, которое позволяет внешнему оператору проникать в компьютерные сети, контролировать их или потенциально вмешиваться в их работу.

По факту случившегося были задержаны двое членов экипажа. Как выяснил The Telegraph, одним из них оказался гражданин Латвии, недавно нанятый в качестве стажера. Мужчине предъявили обвинение в попытке взлома автоматизированной системы обработки данных «в составе организованной группы и в интересах иностранной державы» и заключили под стражу на время следствия.

Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
Экономика20 минут чтения

Второго подозреваемого, гражданина Болгарии, допросили и освободили без предъявления обвинений, отмечает издание.

«Это крайне серьезное дело. Люди пытались взломать систему обработки данных судна. Следователи явно идут по следу вмешательства, иностранного вмешательства. На данный момент иностранное вмешательство очень часто исходит из одной и той же страны», — прокомментировал инцидент министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

По данным The Telegraph, чиновник отказался называть конкретное государство, однако его слова были широко истолкованы как намек на Россию. Дело разворачивается на фоне растущей обеспокоенности Франции по поводу «гибридных» операций России. Кроме того, французские службы разведки не раз предупреждали о том, что Москва все чаще вербует молодых и малозаметных сотрудников из Восточной Европы для выполнения собственных чувствительных планов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Хрустальная империя Германа Грефа
Экономика
Хрустальная империя Германа Грефа
Главный банк страны стал силен как никогда. В чем подвох?
00:01
Советская Россия проиграла Латвии войну
Политика
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
00:01 18 декабря
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Экономика
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
00:01 16 декабря
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01 15 декабря
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников