Европейские страны готовятся нанести России «ответный удар» из-за масштабных гибридных атак, охвативших континент, пишет Politico. По словам собеседников издания из числа чиновников и дипломатов ЕС, страны обсуждают совместные наступательные кибероперации против России, более оперативное установление причастных к атакам и внезапные военные учения под руководством НАТО.

«Россияне постоянно проверяют границы дозволенного: каков будет наш ответ, как далеко можно зайти? Нам нужна более активная реакция. Сигнал посылают не слова, а действия», — заявила изданию министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Politico напомнило, что за последние месяцы российские дроны были замечены в воздушном пространстве Польши и Румынии. Кроме того, фиксировались случаи глушения GPS, вторжение истребителей и военно-морских судов, а также взрыв на ключевой железнодорожной линии в Польше, по которой шла военная помощь Украине. Согласно подсчетам пражского аналитического центра Globsec, с января по июль в Европе было совершено более 110 актов саботажа и попыток атак людьми, связанными с Москвой.

«В целом Европе и альянсу нужно спросить себя, как долго мы готовы терпеть такой вид гибридной войны и должны ли мы сами рассмотреть возможность более активных действий в этой сфере», — заявлял на прошлой неделе статс-секретарь Минобороны Германии Флориан Хан.

Но Европа не хочет войны с Россией, которая обладает ядерным оружием, отмечает издание. Страны ЕС лишь пытаются понять как можно сдержать Москву, не переступая ее «красные линии», нарушение которых могло бы спровоцировать открытый военный конфликт.

«Это не означает, что нужно прятаться от страха. Мы не можем позволить себе бояться и испытывать сильную тревогу из-за риска эскалации. Нам нужно быть твердыми», — подчеркнул в разговоре с Politico главнокомандующий вооруженными силами Швеции генерал Микаэль Классон.

На данном этапе, как отмечает издание, реакция заключается в усилении обороны. Из-за вторжения в воздушное пространство стран НАТО, альянс заявил о планах усилить противовоздушную оборону на восточном фланге, к аналогичным мерам призвал и ЕС. Однако даже такие шаги вызывали ярость у Москвы, пишет Politico.

«Союзникам необходимо быть более проактивными в кибернаступательных действиях и сосредоточиться на повышении ситуационной осведомленности — объединении сил безопасности и разведки, а также их координации», — добавила Браже.

Политолог и эксперт по гибридным угрозам Польской академии наук Филип Брийка отметил, что на практике страны могли бы использовать киберметоды для атак на системы, критически важные для российской военной кампании. Среди таких целей он привел в пример особую экономическую зону «Алабуга» в Татарстане, где Москва производит дроны Shahed, а также энергетические объекты и железнодорожные составы, перевозящие оружие.

Замглавы МИД России Александр Грушко считает, что Евросоюз готовится к «прямому вооруженному столкновению с Россией», пишет ТАСС. По его словам, отношения с Западом сейчас «находятся в глубочайшем кризисе».

Грушко считает, что через «демонизацию России», в сознание масс внедряется тезис о неизбежности военного конфликта, если Москву не остановить в Украине и не нанести ей стратегического поражения.