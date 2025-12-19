EN
США приостановили лотерею грин-карт

2 минуты чтения 09:48

Власти США приостановили программу розыгрыша грин-карт (DV1) после стрельбы в Брауновском университете, в результате которой погибли два человека и пострадали девять. Об этом сообщила на своей странице в соцсети Х министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Она объяснила приостановку лотереи тем, что власти хотят «гарантировать, что ни один американец больше не пострадает от этой катастрофической программы». Ноэм отметила, что мужчина, устроивший стрельбу в одном из старейших американских университетов, въехал в США в 2017 году иммиграционной визе и получил грин-карту. «Этого чудовищного человека никогда не следовало пускать в нашу страну», — написала Ноэм.

По ее словам, президент США Дональд Трамп во время своего первого срока пытался добиться закрытия программы после «разрушительного наезда грузовика в Нью-Йорке, совершенного террористом ИГИЛ, который въехал в страну по программе DV1 и убил восемь человек».

Когда могут возобновить лотерею, Ноэм не уточнила. В 2023 году грин-карты получили почти 13 тысяч россиян, что на тот момент стало рекордом за последние семь лет. В прошлом году документ получили около 12 тысяч россиян.

Стрельба в Брауновском университете, входящем в Лигу плюща, произошла 14 декабря. Тогда мужчина открыл огонь по студентам, которые готовились к экзаменам. В результате погибли Элла Кук, студентка второго курса из Алабамы, и первокурсник Мухаммад Азиз Умурзоков, гражданин Узбекистана.

Стрелок оказался 48-летним гражданином Португалии и бывшим студентом Брауновского университета по имени Клаудио Невеш Валенте. Прокурор США в Массачусетсе Лиа Фоли позже заявила, что через два дня после стрельбы в Брауновском университете он также застрелил профессора физики из Массачусетского технологического института Нуно Ф.Г. Лурейро в его доме.

18 декабря тело Валенте было обнаружено на складе в Нью-Гэмпшире, где мужчина арендовал помещение. По словам полицейских, Валенте совершил самоубийство и действовал в одиночку. При этом его мотивы остаются неизвестными. Правоохранители добавили, что мужчина был аспирантом по физике и хорошо знал здание, где устроил стрельбу.

