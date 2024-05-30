Рекордное число россиян получили грин-карты

США выдали почти 13 тысяч грин-карт россиянам в 2023 году. Это рекордное количество за последние семь лет. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на иммиграционную компанию Second Wind и министерство внутренней безопасности США.

В 2023 году россиянам выдали почти 13 тысяч грин-карт — аналогов вида на жительство в США, — в то время как годом ранее документ получили чуть менее 10 тысяч человек из России. В Second Wind рост выдачи грин-карт объяснили в том числе возобновлением работы госучреждений США после пандемии коронавируса.

По данным «Ведомостей», больше всего грин-карт получили люди из Мексики, Индии, Кубы, Доминиканы и Китая. Всего миграционные службы США выдали более 1,1 миллиона грин-карт. Это наибольший показатель с 2016 года.

Как отмечает издание, алгоритм получения грин-карты остался прежним: нужно подать петицию в службу гражданства и иммиграции США из своей страны и получить визу на въезд. Второй вариант — подать заявление о смене статуса, уже находясь на территории США.

В России на сегодняшний день получить американскую визу невозможно, для этого россияне ездят в третьи страны. В марте этого года посол США в России Линн Трейси сообщила, что Москва и Вашингтон ведут переговоры по поводу возобновления выдачи виз.

Руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева считает, что рост числа выданных грин-карт связан с увеличением количества заявок, а не с изменением политики США. По ее словам, квоты на легальных мигрантов из России не сокращались.

Кроме того, в 2023 году россияне получили 55 виз ЕВ-5 — такие визы выдаются в рамках специальной программы, направленной на привлечение инвесторов в США. По данным «Ведомостей», рекордным для россиян с этим типом виз был 2018 год — тогда были одобрены 134 визы.

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