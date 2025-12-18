EN
Украина рискует обанкротиться к весне 2026 года

2 минуты чтения 12:13

Международный валютный фонд оценил «черную дыру» в бюджете Украины на 2026-2027 годы в размере 55 миллиардов евро. Если ЕС не одобрит «репарационный кредит» с использованием замороженных российских активов, страна рискует обанкротиться и остаться без средств для финансирования обороны уже к следующей весне, пишет The Telegraph.

Согласно оценкам Европейской комиссии, в 2026 году Киеву потребуется около 136 миллиардов евро для поддержания своей армии и работы государственных служб. Доступное финансирование, как отмечается, может быть исчерпано уже к середине 2026 года.

«Если это произойдет и у Украины не будет плана Б, это будет означать поражение в войне», — заявил приглашенный научный сотрудник Европейской программы безопасности Лео Литра.

Советская Россия проиграла Латвии войну
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
Политика25 минут чтения

Как отмечает газета, последствия недостаточного финансирования уже заметны на поле боя. Так, по некоторым оценкам, которые приводит издание, Украина может выпускать лишь один артиллерийский снаряд на каждые десять российских. В сочетании с нехваткой личного состава это ослабляет оборону и позволяет российским войскам продвигаться, несмотря на переговоры.

«Украина вооружена в 10 раз слабее. Страна способна ежегодно производить товаров для обороны на 40 миллиардов евро, но она производит даже меньше половины этого. В этом году будет произведено четыре миллиона дронов. Но могла бы — восемь миллионов», — утверждает Литра.

Опрошенные газетой аналитики предупредили, что сокращение выплат украинским солдатам и нехватка оборудования могут подрывать моральный дух и приводить к рекордному числу дезертиров.

Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
Экономика20 минут чтения

Ведущий научный сотрудник Киевского института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий, в свою очередь, предупредила, что невозможность страны финансировать зарплаты и социальные выплаты может спровоцировать новый миграционный кризис, поскольку люди будут массово покидать страну.

«Если кредит на репарации не будет предоставлен, единственный вариант — это печатание денег Национальным банком Украины для финансирования дефицита бюджета. Но тогда речь идет о высокой макроэкономической нестабильности», — сказала она.

Лидеры Евросоюза разработали план использования 210 миллиардов евро из замороженных российских активов для поддержки Украины, однако он оказался на грани срыва. Это случилось после того, как Бельгия заблокировала план из-за опасений возможных юридических последствий со стороны России. 

Экономист Киевского Центра экономической стратегии Максим Самойлюк утверждает, что это самый крупный пакет финансирования, обсуждавшийся для Украины за последние годы. Тем не менее, потребности страны в обороне и бюджете остаются значительно выше, поэтому кредит на репарации прежде всего направлен на то, чтобы «удержать Украину на плаву», считает он.

