Политика

Против выдачи «репарационного кредита» Украине выступили еще несколько стран ЕС

2 минуты чтения 11:48 | Обновлено: 13:12

К призыву Бельгии искать альтернативные способы финансирования Украины вместо «репарационного кредита» за счет замороженных российских средств присоединились еще несколько стран. Это Италия, Болгария и Мальта. Они выпустили совместное заявление с Бельгией, сообщает Euractiv.

В декларации четырех стран говорится, что они поддерживают недавнее предложение Еврокомиссии о бессрочной заморозке суверенных российских активов, находящихся в Евросоюзе. Однако такой шаг, по их мнению, не должен «предвосхищать» возможное использование этих средств для финансирования военных усилий Киева.

В заявлении также содержится призыв к Еврокомиссии и Совету ЕС продолжить изучение и обсуждение альтернативных механизмов финансовой поддержки Украины. По мнению стран, такие варианты должны соответствовать праву ЕС и международному праву, иметь предсказуемые параметры и нести существенно меньшие правовые и финансовые риски. В качестве возможных решений упоминаются кредитная линия ЕС или временные инструменты, которые позволили бы сохранить непрерывность помощи до вступления в силу других схем.

Как отмечает Euractiv, позиция Италии, Болгарии и Мальты усиливает сопротивление плану Еврокомиссии добиться согласия по так называемому «репарационному кредиту» на саммите ЕС, который запланирован уже на следующую неделю. Эта схема предполагает предоставление Украине кредита на сумму около 210 миллиардов евро за счет замороженных активов российского Центробанка с расчетом на то, что после окончания войны Россия возместит причиненный ущерб.

Ранее представители стран ЕС проголосовали за бессрочную заморозку российских активов, воспользовавшись экстренной статьей 122 договоров Евросоюза, которая позволяет принимать такие решения квалифицированным большинством, а не единогласно. Таким образом, теперь мораторий на использование замороженных активов не придется продлевать каждые шесть месяцев.

