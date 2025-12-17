Ребенок случайно уронил на выставке многомиллионный экспонат

На выставке в Музее Х в Пекине ребенок случайно опрокинул золотую свадебную корону, которая принадлежит блогерше с многомиллионной аудиторией Чжан Кайи. Корону изготовил ее муж вручную из чистого золота, ее вес — около двух килограммов. Она надевала эту корону на свадьбу, сообщают Need to know и Daily Mail.

По данным изданий, стоимость короны оценивается в более чем 240 тысяч фунтов (более 25 миллионов рублей или около 2,27 миллиона юаней). По предварительным данным, ущерб от падения может дойти до 42 тысячи фунтов (4,5 миллиона рублей или 400 тысяч юаней).

Выставку организовала сама Чжан вместе с мужем, на ней выставили работы 87 художников. Блогерша опубликовала запись инцидента в своих соцсетях. На ней видно, как ребенок несколько раз обнимает витрину с короной, а затем прикасается к защитному стеклянному боксу, после чего тот падает вместе с короной.

Чжан заявила, что корона имеет для нее глубокое личное и эмоциональное значение, и что ущерб, причиненный во время выставки, вызывает глубокое сожаление. По словам блогерши, изделие было застраховано, однако его стоимость нельзя рассчитывать, исходя только из веса золота, поскольку это уникальный экспонат.

Чжан попросила совета у своей аудитории, как лучше оценить размер ущерба. На основании видеозаписи несколько пекинских юристов заявили, что родители или опекуны мальчика могут быть привлечены к ответственности, поскольку сам он несовершеннолетний. В то же время юристы отметили, что защитный бокс не был надежно закреплен, поэтому родители мальчика могут нести только частичную ответственность.

Однако в своем последнем посте Чжан заявила, что не собирается требовать компенсацию от семьи ребенка или обвинять мальчика в чем-либо. По ее словам, корона полностью застрахована, и блогерше нужна лишь консультация о том, как лучше поступить в случае возникновения страхового случая. Чжан добавила, что хочет справедливого разрешения ситуации и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

В прошлом году сообщалось, что в израильском музее пятилетний ребенок случайно разбил амфору бронзового века возрастом как минимум 3500 лет. В музее назвали случившееся несчастным случаем и пообещали не применять никаких санкций к ребенку и его родителям.