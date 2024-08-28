В израильском музее пятилетний ребенок разбил амфору возрастом 3500 лет 

В израильском музее ребенок случайно разбил древнюю амфору бронзового века, возраст которой составляет как минимум 3500 лет. Об этом пишет Русская служба Би-би-си.

Инцидент с чрезвычайно редким артефактом произошел в музее Гехта в городе Хайфа. Там рассказали, амфора была ценным экспонатом. Кувшин изготовили не раньше 2200 и не позже 1500 года до нашей эры. При этом сосуд сохранился до наших дней почти в первозданном виде.

Амфора, о которой идет речь, была выставлена на входе в музей и не была ничем защищена, так как в музее считают, что такая демонстрация археологических находок имеет «особое очарование».

Представители музея отмечают, что ребенок разбил амфору случайно и называют случившиеся несчастным случаем. Там подчеркнули, что ни ребенку, ни его семье не грозят никакие санкции.

«Бывает, экспонаты повреждают умышленно, и к таким случаям относятся очень строго, в том числе с привлечением полиции. Однако в данном случае дело обстояло иначе. Кувшин был случайно поврежден маленьким ребенком, посещавшим музей, и реакция будет соответствующей», — заверила издание представительница музея.

Теперь реставрацией амфоры займутся специалисты, а семью разбившего сосуд мальчика пригласили посетить выставку еще раз, но теперь в составе организованной экскурсии.

Музей Гехта — археологический музей, который расположен на территории университета Хайфы. Там выставлены археологические находки и произведения искусства. В руководстве музея заявили, что инцидент с разбитой амфорой не повлияет на сложившуюся практику и там продолжат «по возможности выставлять экспонаты без барьеров и стеклянных стен».

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