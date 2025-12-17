Названы лучшие ночные клубы мира

Опубликован рейтинг, куда вошли 100 лучших ночных клубов со всего мира. Первые три места присудили заведениям в Испании, которые находятся практически в одном месте, говорится на официальном сайте Международной ассоциации ночной жизни.

Речь идет об испанском острове Ибица в Средиземном море, который широко известен не только красивыми белыми пляжами, но и легендарными клубными вечеринками. Так, на третьем месте в списке лучших клубов мира оказался USHUAIA IBIZA, открывшийся в 2011 году и ставший символом клубной культуры Ибицы. Он сочетает в себе роскошный отель, огромную открытую танцплощадку у бассейна и музыкальную программу, которая начинается днем, а не вечером.

На втором месте расположился HI Ibiza — не менее титулованный представитель испанской клубной жизни. Неоднократно признававшийся клубом № 1 в мире, он позиционируется как первый «360-градусный опыт ночной жизни», когда участника захватывает не только музыка, но и визуальная программа, сочетающаяся с продуманной архитектурой.

Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться Общество 9 минут чтения

И на первом месте оказался совсем «молодой» клуб UNVRS, открывшийся в 2025 году. Это так называемый «суперклуб», вмещающий в себя порядка десяти тысяч человек. Он возник на месте легендарного ночного заведения Privilege, считавшегося крупнейшим клубом в мире.

В десятку лучших также вошли ночные клубы из Германии, Бразилии и США. Однако Испания оказалась абсолютным лидером рейтинга: из десяти лучших клубов шесть находятся в испанских городах.

Ранее специалисты выбрали 31 «самую крутую» улицу из разных стран по всему миру. А журнал The Rolling Stone опубликовал список лучших фильмов 2025 года, который авторы назвали «великим годом для отличных фильмов». Всего в список вошли 20 кинокартин.