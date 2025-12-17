EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Названы лучшие ночные клубы мира

2 минуты чтения 19:12

Опубликован рейтинг, куда вошли 100 лучших ночных клубов со всего мира. Первые три места присудили заведениям в Испании, которые находятся практически в одном месте, говорится на официальном сайте Международной ассоциации ночной жизни. 

Речь идет об испанском острове Ибица в Средиземном море, который широко известен не только красивыми белыми пляжами, но и легендарными клубными вечеринками. Так, на третьем месте в списке лучших клубов мира оказался USHUAIA IBIZA, открывшийся в 2011 году и ставший символом клубной культуры Ибицы. Он сочетает в себе роскошный отель, огромную открытую танцплощадку у бассейна и музыкальную программу, которая начинается днем, а не вечером.

На втором месте расположился HI Ibiza — не менее титулованный представитель испанской клубной жизни. Неоднократно признававшийся клубом № 1 в мире, он позиционируется как первый «360-градусный опыт ночной жизни», когда участника захватывает не только музыка, но и визуальная программа, сочетающаяся с продуманной архитектурой.

Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
Общество9 минут чтения

И на первом месте оказался совсем «молодой» клуб UNVRS, открывшийся в 2025 году. Это так называемый «суперклуб», вмещающий в себя порядка десяти тысяч человек. Он возник на месте легендарного ночного заведения Privilege, считавшегося крупнейшим клубом в мире.

В десятку лучших также вошли ночные клубы из Германии, Бразилии и США. Однако Испания оказалась абсолютным лидером рейтинга: из десяти лучших клубов шесть находятся в испанских городах. 

Ранее специалисты выбрали 31 «самую крутую» улицу из разных стран по всему миру. А журнал The Rolling Stone опубликовал список лучших фильмов 2025 года, который авторы назвали «великим годом для отличных фильмов». Всего в список вошли 20 кинокартин.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Экономика
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
00:01 16 декабря
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01 15 декабря
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Криминал
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
00:01 13 декабря
Убила насильника и сбежала
Мир
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
00:01 12 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Цены на нефть рухнули
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Цены на нефть рухнули
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников