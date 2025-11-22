Названы «самые крутые» улицы мира

Time Out выбрал 31 «самую крутую» улицу из разных стран по всему миру и составил свой рейтинг. При составлении списка глобальная сеть местных редакторов и экспертов выбрала улицу, которая «воплощает все лучшее в их городе».

После этого международная команда Time Out, специализирующаяся на путешествиях, сократила список и оценила каждую улицу по таким критериям, как еда, напитки, культура, развлечения и дух общности.

Первое место в рейтинге заняла Руа-ду-Сенадо в центре Рио-де-Жанейро в Бразилии, «Когда-то известная своими антикварными магазинами и богемной атмосферой улица Руа-ду-Сенадо… сейчас переживает стильное возрождение», — говорится в описании улицы. Авторы рейтинга советуют посещать Руа-ду-Сенадо по субботам, когда там исполняют традиционную самбу «Armazém Senado».

На втором месте находится Оранжевая улица в японской Осаке. Изначально она была центром антиквариата, но с 2010-х годов там обосновались мировые бренды уличной одежды. Позже к ним присоединились и японские бренды. Теперь на Оранжевой улице можно найти старые магазины, уличную еду, ретро-киссатены — японские кофейни — и другие заведения.

Третье место заняла улица Бонжардим в Порту. Она расположена в центре, недалеко от основных достопримечательностей в части города, которая популярна как среди туристов, так и среди местных жителей.

В топ-10 также вошли улица Фан Гуа в китайском Чэнду, Шербрук-стрит-Вест в канадском Монреале, Монтегю Роуд в австралийском Брисбене, Майбахуфер в Берлине, улица Олимпиу в греческих Салониках, Орчард-стрит в Нью-Йорке и улица Винь Хан во вьетнамском Хошимине.