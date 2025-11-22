EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Названы «самые крутые» улицы мира

2 минуты чтения 00:28

Time Out выбрал 31 «самую крутую» улицу из разных стран по всему миру и составил свой рейтинг. При составлении списка глобальная сеть местных редакторов и экспертов выбрала улицу, которая «воплощает все лучшее в их городе». 

После этого международная команда Time Out, специализирующаяся на путешествиях, сократила список и оценила каждую улицу по таким критериям, как еда, напитки, культура, развлечения и дух общности. 

Лучший на своем курсе
Лучший на своем курсе
Загадочное убийство перспективного выпускника бизнес-школы раскрыли лишь спустя десятилетия — благодаря флаеру и телешоу
Криминал16 минут чтения

Первое место в рейтинге заняла Руа-ду-Сенадо в центре Рио-де-Жанейро в Бразилии, «Когда-то известная своими антикварными магазинами и богемной атмосферой улица Руа-ду-Сенадо… сейчас переживает стильное возрождение», — говорится в описании улицы. Авторы рейтинга советуют посещать Руа-ду-Сенадо по субботам, когда там исполняют традиционную самбу «Armazém Senado».

На втором месте находится Оранжевая улица в японской Осаке. Изначально она была центром антиквариата, но с 2010-х годов там обосновались мировые бренды уличной одежды. Позже к ним присоединились и японские бренды. Теперь на Оранжевой улице можно найти старые магазины, уличную еду, ретро-киссатены — японские кофейни — и другие заведения.

Одна из самых страшных судебных ошибок
Одна из самых страшных судебных ошибок
Женщина получила два пожизненных срока за убийство своих детей. Доказательств не хватало, но суд поверил эксперту-женоненавистнику
Мир20 минут чтения

Третье место заняла улица Бонжардим в Порту. Она расположена в центре, недалеко от основных достопримечательностей в части города, которая популярна как среди туристов, так и среди местных жителей.

В топ-10 также вошли улица Фан Гуа в китайском Чэнду, Шербрук-стрит-Вест в канадском Монреале, Монтегю Роуд в австралийском Брисбене, Майбахуфер в Берлине, улица Олимпиу в греческих Салониках, Орчард-стрит в Нью-Йорке и улица Винь Хан во вьетнамском Хошимине.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Лучший на своем курсе
Криминал
Лучший на своем курсе
Загадочное убийство перспективного выпускника бизнес-школы раскрыли лишь спустя десятилетия — благодаря флаеру и телешоу
00:01
Одна из самых страшных судебных ошибок
Мир
Одна из самых страшных судебных ошибок
Женщина получила два пожизненных срока за убийство своих детей. Доказательств не хватало, но суд поверил эксперту-женоненавистнику
00:01 21 ноября
Прораб, победивший «Газпром»
Экономика
Прораб, победивший «Газпром»
Он начинал на стройке, познакомился с другом Путина и стал одним из богатейших россиян. Его компания — главный поставщик газа в ЕС
00:01 20 ноября
Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Криминал
Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Она говорила, что ее бесят дети, страдала от шизофрении и наркозависимости. Органы опеки ничего не делали
00:01 19 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Я переехала в Польшу и счастлива
Общество
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
00:01 17 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии