Общество

Названы лучшие фильмы года

2 минуты чтения 00:15 2 декабря

Журнал The Rolling Stone опубликовал список лучших фильмов 2025 года, в него вошли 20 картин. Прошедшие 11 месяцев авторы назвали «великим годом для отличных фильмов».

Журналисты считают, что многие из вышедших в 2025 году фильмов зрители будут пересматривать из года в год. При этом многие из «любимчиков» редакции не вошли в список лучших фильмов года, поскольку на один крупный провал приходились две-три воодушевляющих зрителя картины.

Рейтинг возглавила картина «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Rolling Stone назвали фильм «громоподобным головокружительным эпосом», отметив также многогранность показанной истории. Похвалы заслужила также и игра актеров — как признанных звезд, так и делающих первые шаги в профессии.

На второй строчке расположился фильм «Хэмнет» Хлои Чжао, сценарий которого написан на основе одноименного романа Мэгги О’Фаррелл. Описываемая в нем драматическая история жизни молодого Уильяма Шекспира способна оставить зрителя в луже слез на полу, уверяют авторы рейтинга.

Замыкает тройку лучших фильмов года по версии Rolling Stone «Чёрный чемодан — двойная игра» Стивена Содерберга о работающих в секретной службе супругах, ищущих агента в рядах своей организации. Картина отмечена за свою «умную» деконструкцию жанра шпионского триллера.

В топ-5 рейтинга также вошли «Сны поездов» Клинта Бентли и «Новая волна» Ричарда Линклейтера. Первую картину авторы материала отметили за увлекательное выстраивание эволюции персонажей, дополненное философским стилем повествования. Зрители второго получат уникальную возможность «оказаться на передовой» вместе с критиком, который сам стал киноманом.

Также в список 20 лучших картин года вошли «Простая случайность», «Метод исключения», «Прости, детка», «Марти Великолепный», «Сентиментальная ценность», «День Питера Худжара», «Эддингтон», «Универсальный язык», «Всем счастья», «Оруэлл: 2+2=5», «Как стать цесаркой», «Финикийская схема», «Поколение романтиков», «Франкенштейн», «Орудия».

Горящие новости
