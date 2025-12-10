EN
Украинский олигарх рассказал о покушении на обвиненного в коррупции друга Зеленского

2 минуты чтения 20:29

На давнего бизнес-партнера и друга президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича, обвиненного украинскими правоохранителями в коррупции, было совершено покушение. Об этом, как передает украинское издание «Страна», заявил миллиардер Игорь Коломойский, выступая в суде.

«Это была попытка покушения, преступники арестованы. Ранили домработницу», — сказал он, уточнив, что это произошло 28 ноября. Бизнесмен рассказал, покушение сорвалось из-а того, что преступники перепутали дом. Как отмечает издание, его собеседник в окружении Миндича назвал информацию о покушении на него не соответствующей действительности и добавил, что сейчас бизнесмену ничего не угрожает.

В ноябре 2025 года украинские антикоррупционные органы сообщили, что одним из фигурантов дела о хищениях в энергетической отрасли страны, стал бизнесмен и продюсер, один из совладельцев студии «Квартал 95» Тимур Миндич. Сам бизнесмен, как сообщалось, покинул Украину за несколько часов до того, как силовики пришли к нему с обысками.

Как утверждают в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП) страны, Миндич был главой масштабной коррупционной схемы, действовавшей в структурах предприятий «Энергоатома» — оператора трех украинских АЭС.

Главный политический кризис Украины с начала войны
Главный политический кризис Украины с начала войны
Друзей Зеленского заподозрили в коррупции. Теперь оппозиция требует отставки правительства
Политика7 минут чтения

Коррупционный скандал привел к серьезному политическому кризису в стране, который вылился, в частности, в отставку главы Офиса президента страны Андрея Ермака, о растущем могуществе и политических амбициях которого в последнее время много говорили эксперты и комментаторы.

