Старшеклассник поджег спящего пассажира в метро Нью-Йорка

В США 18-летний ученик старшей школы Хирам Карреро поджег спавшего в метро 56-летнего пассажира. Об этом сообщают The Mirror и ABC News.

Карреро обвиняют в том, что он поджег лист бумаги и бросил его рядом с 56-летним пассажиром около трех часов ночи в понедельник на остановке «34-я улица — Пенсильванский вокзал» около Мэдисон-сквер-гарден и флагманского магазина Macy’s в центре Манхэттена.

Ссылаясь на записи видеокамер, издания пишут, что на следующей станции пассажир вышел из вагона с горящими ногами и туловищем и пошатываясь добрался до платформы. Там его заметили полицейские, которые смогли быстро потушить пламя. В итоге пассажир был доставлен в больницу в критическом состоянии.

«В этом случае жертва вполне могла умереть», — заявил прокурор Кэмерон Молис. Сообщается, что после поджога старшеклассник сел на автобус и поехал в сторону дома.

Карреро задержали в четверг. Во время заседания по вынесению меры пресечения окружной судья Валери Капрони подчеркнула «отвратительность преступления». «Мне трудно понять, почему 18-летний молодой человек, который учится в старшей школе, выходит на улицу в три часа ночи и поджигает людей», — сказала она.

Адвокат обвиняемого Дженнифер Браун рассказала, что Карреро живет с матерью, у которой есть инвалидность, и является ее основным опекуном. Женщина присутствовала на судебном заседании, но отказалась общаться с журналистами. В случае признания юноши виновным ему грозит минимум семь лет тюрьмы.

