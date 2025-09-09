EN
Криминал

В США прекратили сбор денег на адвоката для убившего украинку бездомного

2 минуты чтения 07:58

В США краудфандинговая платформа GoFundMe закрыла сбор средств на адвоката для Декарлоса Брауна-младшего — бездомного, которого обвиняют в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой в поезде в Северной Каролине. Об этом сообщает местное издание New York Post.

По его данным, на странице сбора средств говорилось, что обвиняемый в убийстве мужчина — такая же жертва, как и убитая им женщина. А необходимость помощи ему объяснялась «борьбой с расизмом и предвзятостью». Однако после волны возмущения, возникшей в сети, администрация GoFundMe закрыла сбор.

Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
Криминал16 минут чтения

23-летняя беженка из Украины Ирина Заруцкая погибла 6 сентября. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения в вагоне, она села рядом с Брауном-младшим и тот без всяких причин нанес ей множество ножевых ранений, от которых она скончалась на месте.

Подозреваемого задержали, им оказался 34-летний бездомный. По данным местной прессы, ранее его неоднократно арестовывали, в том числе за кражу, грабеж с применением оружия и угрозы. Кроме того, Браун-младший отсидел пять лет в колонии за вооруженное ограбление.

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
Общество9 минут чтения

Накануне американский миллиардер Илон Маск написал о Заруцкой пост в принадлежащей ему соцсети X. В этом сообщении он обвинил американскую прессу в замалчивании убийства украинки и сравнил этот случай с убийством полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, которое спровоцировало в США массовые беспорядки и привело к появлению движения «Black Lives Matter».

В свою очередь, президент США Дональд Трамп обвинил в смерти украинки демократов, заявив, что те отказываются сажать плохих людей в тюрьму. Трамп отметил, что Браун-младший должен был не кататься на поезде, а сидеть в тюрьме за свои прошлые преступления.

