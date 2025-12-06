EN
Самый высокий в мире отель открылся в Дубае

2 минуты чтения 15:09 | Обновлено: 15:52

В Дубае первых гостей начал принимать самый высокий отель в мире — Ciel Dubai Marina. CNN отмечает, что архитекторы не планировали такого статуса для своего здания, но высота отеля неожиданно увеличилась после того, как чертежи несколько раз переделывали. 

«Мы знали, что хотим построить что-то впечатляющее. Но мы точно не планировали строить самый высокий отель в мире», — отметил генеральный директор компании-застройщика The First Group Роб Бернс. 

Высота здания — 377 метров — это 82 этажа и более 1000 номеров. Вся конструкция возвышается на площади около 3600 квадратных метров — чуть меньше профессионального футбольного поля. По меркам Дубая — это крохи.

Журналисты телеканала посетили отель и не впечатлились уже со входа — он оказался не таким роскошным, как они ожидали, а в целом проект они описали как напряженный. 

«Входишь, предвкушая нечто грандиозное — достаточно большое, чтобы провести конференцию, или украшенное статуями и фонтанами. Вместо этого — мягкое освещение, плавные линии и ощущение пространства, спроектированного человеком, ценящим его скромность», — говорится в статье.

Однако, по их словам, чем выше поднимаешься, тем роскошнее становится обстановка. Так, на 76 этаже расположился самый высокий в мире панорамный бассейн. Он не единственный — в здании есть еще три бассейна.

Кроме того, ранее сообщалось, что в башне также расположится клуб Sky Lounge, который благодаря этому должен стать самым высоким ночным клубом в мире.

