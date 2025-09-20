EN
Самый высокий в мире отель откроется в Дубае

2 минуты чтения 17:44

В ноябре этого года в Дубае откроется самый высокий в мире отель Ciel Dubai Marina. В нем будет 1004 номера, расположенных на 82 этажах, а высота здания составит 377 метров. Об этом сообщают Forbes и TimeOut.

Гостиничное здание было спроектировано архитектурным бюро NORR Group. Башня напоминает швейную иглу, а ее характерная форма, как отмечает Forbes, является результатом масштабного «компьютерного анализа гидродинамики и моделирования в аэродинамической трубе, которые оказали огромное влияние на конструкцию и форму башни».

На 76-м этаже отеля будет находиться самый высокий в мире панорамный бассейн — один из четырех, которые построили в здании. Там же будет бар с видами на остров Пальма Джумейра, Персидский залив и Дубай.

Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
Мир7 минут чтения

Также в отеле будут естественно вентилируемые ландшафтные террасы, 12 вертикальных атриумных садов, восемь ресторанов, включая три заведения Tattu, представляющие британскую концепцию современной азиатской кухни, спа-салон, тренажерный зал и другие удобства.

Кроме того, как пишет TimeOut, в башне будет расположен клуб Sky Lounge, который претендует на звание самого высокого клуба в мире. Однако издание отмечает, что такой статус у этого клуба будет недолго, поскольку скоро это звание перейдет к другому заведению в башне Бурдж-Азизи.

Гостям отеля также положен бесплатный трансфер до пляжного клуба Soluna Beach Club на Пальма Джумейра. По данным СМИ, отель будет работать круглосуточно и без выходных. Стоимость одной ночи будет начинаться от 1036 дирхамов ОАЭ (около 280 долларов США), включая налоги и сборы.

