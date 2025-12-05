СМИ: власти провалили перенос аудитории в Max и отказались от полной блокировки Telegram

Власти России провалили перенос политического контента в госмессенджер Max и планируют дальнейшее продвижение прокремлевских каналов в Telegram. Полностью блокировать мессенджер пока не планируется, потому что чиновники пользуются им сами, сообщает «Верстка» со ссылкой на анонимные источники.

Значимость Telegram для чиновников возросла после решения Роскомнадзора (РКН) о блокировке мессенджера WhatsApp. Власти осознают необходимость сохранить «нормально работающее средство коммуникации», которым не смог стать Max.

Решение о блокировке Telegram может быть принято только по «настоятельной просьбе силовиков». Но источники «Верстки» считают ее поступление маловероятной, поскольку сотрудники силовых ведомств сами активно пользуются Telegram.

Также в Кремле считают, что созданный Павлом Дуровым мессенджер полезен для продвижения нарративов Москвы за рубежом. У Max, контролируемого властями, наблюдаются сложности с установкой у пользователей за границей, а западные соцсети фильтруют пророссийский контент.

«Пока решение такое: Telegram оставляем, но продолжаем его всячески пугать и тащить на сотрудничество», — рассказал журналистам источник, близкий к внутриполитическому блоку администрации Путина. При этом РКН блокирует звонки в Telegram с середины августа.

Сам Путин в интервью индийским телеканалам India Today и Aaj Tak заявил, что российские чиновники должны учиться работать в Telegram и других мессенджерах. Это, по мнению политика, поможет им сохранять контакт с молодыми людьми.

Ранее журналисты «Агентства» со ссылкой на исследование Russian Field рассказали, что госмессенджер Max провалил задачу по завоеванию аудитории среди россиян. Каналы в нем читают лишь 5,8 миллиона человек, что соответствует 4% населения России.

Всего мессенджером пользуются 31% россиян, однако большинство из них ограничивается звонками и перепиской с близкими. Даже среди активных пользователей популярность каналов в Max остается низкой, а собственные каналы ведут менее 1% россиян.