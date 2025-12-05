«Снежные монстры» Японии оказались под угрозой

Знаменитые «снежные монстры» на горе Дзао в Японии оказались под угрозой исчезновения. Причудливые фигуры, образующиеся на пихтах из инея, из года в год стремительно уменьшаются. Местные власти пытаются спасти ситуацию, пишет Би-би-си.

«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны Она вела роскошный образ жизни и хотела купить настоящий замок. Недвижимость ее и погубила Мир 13 минут чтения

Ученые объясняют, что «снежные монстры» (японцы называют их Juhyo) формируются только при крайне редком сочетании метеорологических условий. Переохлажденные капли воды, переносимые сильными зимними ветрами, замерзают на ветвях пихт аомори-тодоматсу, слой за слоем создавая плотный иней. Именно он придает деревьям почти фантастический вид.

«Такие точные условия встречаются очень редко, поэтому juhyo по сути уникальны для северной Японии», — говорит профессор Фумитака Янагисава, много лет изучающий явление.

Однако анализ фотографий вершины Дзао за несколько десятилетий выявил значительное истончение «снежных монстров». Они уменьшились с пяти-шести метров в ширину в 1930-х годов до всего полутора–двух метров в послевоенные десятилетия. А в последние годы многие едва достигают полуметра.

«Некоторые уже не похожи на традиционные фигуры и напоминают узкие столбы», — пожаловался Янагисава.

Причин несколько, отмечает исследователь. Во-первых, климат в регионе стремительно теплеет. Зимние температуры в городе Ямагата за 120 лет выросли примерно на два градуса. Во-вторых, сами деревья, на которых формируются монстры, переживают массовую гибель. После вспышек моли в 2013 году и короедов в 2015-м около 23 тысяч пихт погибли. А с меньшим количеством хвои снег и иней просто не удерживаются.

Одна ошибка стала причиной большого провала Они хотели завоевать мир электрокаров, но сделали авто, в котором постоянно что-то ломалось. Как это произошло? Экономика 13 минут чтения

Экологи предупреждают, что при дальнейшем потеплении снежные монстры могут исчезать в теплые зимы полностью. Для префектуры Ямагата это означает не только экологическую, но и экономическую угрозу. Уникальные снежные статуи привлекают десятки тысяч туристов и обеспечивают доход местным гостиницам и курортам.

Чтобы сохранить явление, власти запустили программу по возрождению монстров. С 2019 года лесники пересадили уже несколько сотен молодых пихт ближе к вершине Дзао. К работе подключаются даже местные школьники. Они помогают выращивать саженцы, изучают методы размножения и вместе с сотрудниками лесного управления собирают молодые деревья на склонах. Некоторые посевы уничтожают грызуны, но волонтеры продолжают работу.

Власти надеются, что участие жителей и долгосрочные исследования помогут замедлить исчезновение редкого природного феномена. Но признают, что на эту кропотливую работу уйдут десятилетия.