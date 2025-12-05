EN
«Снежные монстры» Японии оказались под угрозой

2 минуты чтения 15:44

Знаменитые «снежные монстры» на горе Дзао в Японии оказались под угрозой исчезновения. Причудливые фигуры, образующиеся на пихтах из инея, из года в год стремительно уменьшаются. Местные власти пытаются спасти ситуацию, пишет Би-би-си.

Ученые объясняют, что «снежные монстры» (японцы называют их Juhyo) формируются только при крайне редком сочетании метеорологических условий. Переохлажденные капли воды, переносимые сильными зимними ветрами, замерзают на ветвях пихт аомори-тодоматсу, слой за слоем создавая плотный иней. Именно он придает деревьям почти фантастический вид.

«Такие точные условия встречаются очень редко, поэтому juhyo по сути уникальны для северной Японии», — говорит профессор Фумитака Янагисава, много лет изучающий явление.

Однако анализ фотографий вершины Дзао за несколько десятилетий выявил значительное истончение «снежных монстров». Они уменьшились с пяти-шести метров в ширину в 1930-х годов до всего полутора–двух метров в послевоенные десятилетия. А в последние годы многие едва достигают полуметра. 

«Некоторые уже не похожи на традиционные фигуры и напоминают узкие столбы», — пожаловался Янагисава.

Причин несколько, отмечает исследователь. Во-первых, климат в регионе стремительно теплеет. Зимние температуры в городе Ямагата за 120 лет выросли примерно на два градуса. Во-вторых, сами деревья, на которых формируются монстры, переживают массовую гибель. После вспышек моли в 2013 году и короедов в 2015-м около 23 тысяч пихт погибли. А с меньшим количеством хвои снег и иней просто не удерживаются.

Экологи предупреждают, что при дальнейшем потеплении снежные монстры могут исчезать в теплые зимы полностью. Для префектуры Ямагата это означает не только экологическую, но и экономическую угрозу. Уникальные снежные статуи привлекают десятки тысяч туристов и обеспечивают доход местным гостиницам и курортам.

Чтобы сохранить явление, власти запустили программу по возрождению монстров. С 2019 года лесники пересадили уже несколько сотен молодых пихт ближе к вершине Дзао. К работе подключаются даже местные школьники. Они помогают выращивать саженцы, изучают методы размножения и вместе с сотрудниками лесного управления собирают молодые деревья на склонах. Некоторые посевы уничтожают грызуны, но волонтеры продолжают работу.

Власти надеются, что участие жителей и долгосрочные исследования помогут замедлить исчезновение редкого природного феномена. Но признают, что на эту кропотливую работу уйдут десятилетия.

