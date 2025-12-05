Пациенту впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3d-принтере роговицы

Израильские медики провели первую в мире операцию, в результате которой вернули пациенту зрение, пересадив ему искусственно созданную роговицу глаза. Об этом сообщает издание Techeblog.

По его данным, уникальную операцию провели в медицинском центре Рамбам в Хайфе в конце октября 70-летней пациентке, которая ослепла на один глаз из-за тяжелого заболевания роговицы.

Как отмечает издание, традиционно таким пациентам пересаживают донорскую роговицу. При этом, например, в США, благодаря существующим там развитым банкам донорских органов, такие операции заканчиваются успешно в 97% случаев.

В то же время в других регионах мира нуждающиеся в донорской роговице пациенты могут ждать ее годами. Над решением этой проблемы еще семь лет назад задумались исследователи из университетской лаборатории Ньюкасла. Они занялись разработкой технологии, которая позволяет напечатать человеческую роговицу на 3d-принтере из живых клеток.

Для этого клетки роговицы берут у донора, размножают их в питательной среде, а затем загружают в машину, которая «печатает» новый орган. При этом биоматериала одного донора, по словам исследователей, хватает для того, чтобы создать 300 новых роговиц.

При этом операция по вживлению «напечатанного» импланта практически не отличается от таковой, когда речь идет о взятой у мертвого донора роговицы. Как отмечает издание, это весьма деликатная процедура, однако опытные хирурги справляются с ней без проблем в большинстве случаев.

Состояние пациентки после операции быстро улучшилось — к началу ноября зрение на прооперированном глазу восстановилось настолько, что женщина смогла передвигаться без посторонней помощи. При этом признаков отторжения, которые часто являются серьезной проблемой при использовании донорской ткани, не появилось.

«Впервые в истории мы увидели, как лабораторно созданная роговица из живых человеческих клеток восстанавливает зрение», — прокомментировал результат своей работы хирург Михаэль Мимуни, который провел операцию по вживлению искусственной роговицы.