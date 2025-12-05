EN
Мир

Умер сыгравший колдуна в экранизации Mortal Kombat актер

08:39

Американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава, наиболее известный по роли колдуна Шанг Цзуна в фильмах Mortal Kombat, умер в возрасте 75 лет в калифорнийской Санта-Барбаре. Об этом сообщили Variety и Deadline со ссылкой на близких актера.

По данным СМИ, Тагава умер рано утром 5 декабря в окружении своих детей в результате осложнений после инсульта.

Свою дебютную роль в кино Тагава получил в фильме Бернардо Бертолуччи «Последний император». Вскоре после этого актер сыграл злодея Кванга в фильме о Джеймсе Бонде «Лицензия на убийство» — 16-м фильме франшизы, который стал вторым и последним фильмом «бондианы» для Тимоти Далтона.

На телевидении Тагава появился в таких сериалах, как «Детектив Нэш Бриджес», «Полиция Майами», «Тихая пристань», «Детективное агентство “Лунный свет”» с Брюсом Уиллисом и Сибилл Шеперд и «Спасатели Малибу».

Известность к Тагаве пришла после выхода экранизации Mortal Kombat в 1995 году. Два года спустя он снялся во второй части франшизы и продолжил появляться в экранизациях компьютерной игры, а также озвучил одного из персонажей в Mortal Kombat 11.

Среди других ролей Тагавы в кино — «Восходящее солнце» с Шоном Коннери, «Заснеженные кедры» с Итаном Хоуком, «Перл-Харбор» с Беном Аффлеком «Планета обезьян», «Мемуары гейши» и «47 ронинов».

Кроме того, в сериале Amazon «Человек в высоком замке» Тагава сыграл министра торговли Нобусукэ Тагоми, а в сериале Netflix «Затерянные в космосе» — Хироки Ватанабэ. Отмечается, что актер чаще исполнял роли злодеев. По его словам, во времена расцвета его карьеры это было «неизбежно».

