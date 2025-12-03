EN
СМИ: оказавшиеся в ловушке украинские военные попросили помощи

2 минуты чтения 14:56

Более тысячи украинских военных попали в окружение в соседнем с Покровском Мирнограде. Один из них рассказал изданию Bild о критическом положении ВСУ и проблемах с логистикой.

«Логистика осуществляется исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов. Доставить даже еду — уже проблема», — рассказал неназванный собеседник Bild. По его словам, Россия фактически перекрыла всю наземную логистику украинских военных в Мирнограде.

Военный сослался на аналитику проекта DeepState, который отслеживает изменения линии фронта в Украине, и оценил его данные как реалистичные.

«Как вы видите на карте, присутствие российских войск наблюдается даже на перешейке, через который проходит логистика. Недавно наши летчики попытались провести ротацию, но вступили в ближний бой с россиянами и были вынуждены отступить к Мирнограду», — рассказал служащий ВСУ.

В качестве подтверждения своих слов собеседник издания прислал видео, которое, как утверждается, показывает, что российские военные заняли практически все здания, расположенные между Мирноградом и северо-западной частью Покровска. По его словам, у ВСУ не осталось возможности атаковать россиян. Вместо этого украинские военные могут только наблюдать за ними.

Bild пишет, что в финале своего рассказа украинский военный, говоря от лица других военных, находящихся в Мирнограде, попросил о помощи. «Нужно либо вывести контингент из Мирнограда, либо обеспечить стабильную логистику. Выведите нас отсюда или снабжайте! Иначе защитники города останутся там навсегда», — приводит его слова газета.

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов отчитался о взятии Покровска еще 2 декабря. Тогда СМИ назвали его доклад «представлением» для Белого дома в преддверии переговоров Владимира Путина с посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

В то же время спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий заявил, что информация о захвате российской армией Покровска не соответствует действительности. Он назвал ситуацию в городе «крайне сложной», но отметил, что ВСУ пока продолжают удерживать его северную часть.

