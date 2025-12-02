Кремль прокомментировал предстоящую встречу Путина с посланником Трампа

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина со Стивом Уиткоффом, спецпосланником президента США Дональда Трампа, начнется в течение пяти часов, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, Путин и Уиткофф намерены обсудить «понимания, которых достигли Вашингтон и Киев» в ходе предшествующих переговоров. Песков добавил, что Россия «высоко ценит» усилия, которые предпринимают США, чтобы завершить войну в Украине.

Пресс-секретарь Путина в очередной раз заявил, что Кремль готов пойти на мирные переговоры, но не будет отказываться от «целей» войны. По его словам, в Москве хотят урегулирования конфликта «на многие поколения вперед».

Ранее сообщалось, что самолет, на борту которого предположительно находится Уиткофф, вылетел из Флориды в Москву около четырех утра по московскому времени. На прошлой неделе Трамп допустил, что его посланника может сопровождать зять американского президента Джаред Кушнер. Об этом же 2 декабря рассказал Reuters неназванный представитель Белого дома.

На встрече в Москве Уиткофф должен представить Путину проект мирного соглашения, который был основан на мирном плане США и позже скорректирован в ходе переговоров с делегациями из Украины и европейских стран в Женеве и во Флориде.

«Агентство» обратило внимание, что перед переговорами Кремль устроил «представление» для Белого дома, рассказав о посещении Путиным одного из командных пунктов. Там ему сообщили о якобы взятии Покровска и Волчанска, хотя OSINT-аналитики не подтвердили эту информацию.

Спецпредставитель Путина по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, комментируя переговоры Уиткоффа и Путина, назвал 2 декабря «важным днем для мира». Кроме того, согласно расписанию Трампа, опубликованному на сайте Белого дома, американский президент должен выступить с обращением в 22:00 по московскому времени. Будет ли оно касаться войны в Украине, не уточняется.