«Стиральные машины для людей» начали продавать в Японии

2 минуты чтения 11:53 | Обновлено: 12:48
«Стиральные машины для людей» начали продавать в Японии

В продажу поступила «стиральная машина для людей» Mirai, которую японская компания Science Inc. впервые официально представила на Всемирной выставке в Осаке в начале этого года. Об официальном начале продаж пишет портал Interesting engineering.

Устройство футуристичного вида представляет собой высокотехнологичную автоматическую спа-капсулу, которая, как утверждают ее создатели, за считанные минуты может вымыть человека с головы до ног.

Алгоритм действий прост: пользователь садится внутрь, откидывается в удобном кресле, капсула закрывается, и машина моет человека микропузырьками, которые, как заявляют представители компании-производителя, легко проникают в поры, удаляя жир, грязь и омертвевшие клетки кожи. Затем пузырьки смываются и происходит сушка, все это — под расслабляющую музыку. Весь процесс занимает около 15 минут и не требует никаких усилий со стороны пользователя

«Эффект Долиной»
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
Интернет и мемы7 минут чтения

Размеры капсулы — 2,5 метра в длину, метр в ширину и 2,6 метра в высоту, что делает ее достаточно большой, чтобы в ней с комфортом разместились люди практически любого роста.

По словам представителя компании Сатико Маэкуры, капсула отмоет не только тело, но душу. Он добавил, что аппарат также может контролировать жизненные показатели пользователя для повышения безопасности и большего комфорта, а также помогая предотвратить обмороки и панику, которые может испытать страдающий клаустрофобией пользователь в закрытом пространстве.

Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Волосы считались нормой, пока маркетологи не убедили мир в обратном
Общество21 минута чтения

Как сообщалось ранее, «стиральная машина для людей» оснащена датчиками, которые среди прочего способны измерить уровень стресса и усталость пользователя, а также частоту его сердечных сокращений. При этом встроенный в аппарат искусственный интеллект выводит на внутренний экран капсулы фото и видео, которые создают расслабляющую атмосферу.

Как отмечает издание, пока Mirai ориентирована скорее на рынок люксовых коммерческих спа-салонов. По данным Interesting engineering, машина стоит около 385 тысяч долларов США.

Фото:Science Co. / Cover Images / Reuters

