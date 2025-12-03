Украинские СМИ сообщили о подрыве нефтепровода «Дружба»

Один из участков нефтепровода «Дружба», находящийся на российской территории, был подорван в результате операции украинской военной разведки. Об этом со ссылкой на источники в Главном управлении разведки (ГУР) министерства обороны Украины сообщили местные СМИ, в частности, УНИАН и «Суспiльне».
Как рассказали собеседники изданий, взрыв произошел в ночь на 1 декабря неподалеку от населенного пункта Казинские Выселки на отрезке магистрали «Таганрог — Липецк». УНИАН уточняет, что в ходе операции использовалось взрывное устройство с дистанционным управлением, заряд взрывчатки которого был усилен горючей смесью для создания более интенсивного горения после взрыва.
Издание также опубликовало видео момента подрыва, предоставленное источниками в украинской военной разведке. На кадрах виден мощный взрыв на фоне ночного неба, однако ориентиров на видео, вероятно, недостаточно, чтобы определить по ним геолокацию.
Как напоминает The Moscow Times, минувшим летом украинские военные неоднократно атаковали участки нефтепровода «Дружба», проходящие по территории России. Так, только в августе ВСУ сообщали о четырех таких атаках, три из которых, как утверждалось, приводили к остановке поставок российского сырья в Словакию и Венгрию.
Одни из первых сообщений о попытках подорвать нефтепровод «Дружба» появились еще в марте 2023 года. Тогда сотрудники компании «Транснефть» обнаружили на крыше нефтеперекачивающей станции «Новозыбково» в Брянской области самодельное взрывное устройство, которое предположительно сбросили туда с дрона.
Нефтепровод «Дружба» идет из Альметьевска в Брянск, где разделяется на две ветки. Северная идет через Беларусь в Польшу и Германию, а южная — через Украину в Словакию и Венгрию. С февраля 2023 года используется только южная ветка нефтепровода, так как поставки в Польшу и Германию прекращены.