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В Брянской области сотрудники «Транснефти» обнаружили у нефтепровода «Дружба» самодельное взрывное устройство. Предположительно, его сбросили с беспилотника

13:41 • 16.03.2023

В Брянской области на крыше нефтеперекачивающей станции «Новозыбково» сотрудники компании «Транснефть» обнаружили самодельное взрывное устройство. Об этом сообщил представитель компании Игорь Демин.

В свою очередь, РБК со ссылкой на источник в региональной полиции передает, что в управление ФСБ по Брянской области поступила информация о сбросе неизвестного боеприпаса на крышу хозяйственной постройки нефтеперекачивающей станции нефтепровода «Дружба».

Как сообщается, самодельный боеприпас был изготовлен из куска пластиковой трубы, которая была начинена 500 граммами пластида и металлическими шариками.

В феврале представители «Транснефти» уже сообщали об обстреле той же нефтеперекачивающей станции со стороны Украины. Тогда после попадания снаряда на территорию станции говорилось о проблемах с электроэнергией. «Она не выведена из эксплуатации, она может работать, просто в нерабочем режиме», — пояснили в компании.

Источник: РБК

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