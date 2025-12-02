EN
Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2026 год

2 минуты чтения 21:01 | Обновлено: 21:06

Обвал биткоина, полный финансовый хаос и «Оземпик» для питомцев предсказали аналитики Saxo Bank в своей ежегодной подборке «шокирующих», но в то же время маловероятных, хотя и потенциально значимых сценариев, которые могут случиться в 2026 году.

В банке подчеркивают, что эти прогнозы не являются инвестиционными рекомендациями, а представляют собой «мозговой штурм» о возможных неожиданных поворотах мировой экономики.

Один из самых обсуждаемых сценариев касается стремительного распространения препаратов для снижения веса. По версии Saxo Bank, лекарства на основе семаглутида станут настолько массовыми, что появятся их версии для домашних животных. Например, таблетки OzemPup и WeeKitty для собак и кошек. Пользователей соцсетей призвали готовиться к волне роликов «до и после» применения таких препаратов питомцами. 

«Эффект Долиной»
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
Интернет и мемы7 минут чтения

Изменения затронут и людей. Из-за падения калорийного потребления в целом пострадают производители продуктов питания и ресторанная индустрия. Компании будут вынуждены переходить на новые рецептуры и более качественные, но менее объемные блюда, чтобы сохранить прибыль.

Еще один «шокирующий» прогноз касается культурных и демографических изменений, который спровоцирует свадьба Тейлор Свифт. Аналитики предполагают, что после пышной церемонии и объявления о беременности миллионы поклонников певицы последуют ее примеру. Таким образом, число браков и рождаемости среди миллениалов и зумеров пойдет вверх. Сдвиг в сторону более офлайн-жизни ударит по технологическим компаниям, но при этом ускорит экономическую активность.

Другой прогноз касается так называемого «дня Q». По версии Saxo Bank, в 2026 году квантовый компьютер сможет взломать самые известные сегодня стандарты цифровой безопасности — и начнется хаос. Системы электронной почты, банковских переводов и криптовалютных кошельков станут уязвимы, биржи заморозят все операции, а биткоин стремительно обесценится. Люди потеряют доверие к цифровым транзакциям и перейдут к наличным и физическим активам, из-за чего золото и серебро резко подорожают. Регуляторы объявят глобальные «технические выходные», чтобы срочно обновить цифровую инфраструктуру, а стоимость страхования взлетит из-за роста рисков.

Я переехал в США, и мне не понравилось
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
Общество12 минут чтения

В другом «шокирующем» сценарии фигурирует Китай. По версии аналитиков, Пекин может объявить, что его запасы золота значительно выше заявленного уровня, и запустить частично обеспеченный золотом оффшорный юань. Такой «золотой юань», по мнению банка, способен изменить мировой валютный баланс и снизить доминирующую роль доллара. Доля американской валюты в мировых резервах в этом сценарии падает на треть.

Отдельный прогноз посвящен космической отрасли. Saxo Bank пишет, что SpaceX может провести IPO с оценкой более триллиона долларов, а Илон Маск — объявить о планах перенести штаб-квартиры SpaceX, Tesla и X на Марс. Это, по мнению аналитиков, вызовет новый виток интереса к космическим технологиям, от производства материалов в невесомости до торговли участками на Луне.

