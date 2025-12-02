EN
Интернет и мемы

Раскрыты самые популярные статьи года на «Википедии»

2 минуты чтения 20:37

Крупнейшая онлайн-энциклопедия мира «Википедия» начала подводить итоги года — администрация проекта поделилась рейтингом самых популярных статей за 2025 год. 

«Эффект Долиной»
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
Интернет и мемы7 минут чтения

Лидером среди них стала статья о застреленном в сентябре 2025 года американском правом политическом активисте и стороннике Дональда Трампа Чарли Кирке, ее посмотрели почти 45 миллионов раз. При этом в текущем году 43% ее просмотров были сделаны пользователями не из США.

На второй строчке оказалась статья об умерших в 2025 году людях, в материале отмечается, что статьи этого типа традиционно не опускаются ниже третьего места в ежегодном рейтинге. Замкнула тройку статья о серийном убийце и маньяке из США Эде Гейне — в этом году Netflix выпустил восьмисерийное шоу о нем.

Четвертое место занял Дональд Трамп, вернувшийся в январе 2025 года на пост президента США. Статья о политике не попадала в топ самых популярных материалов года только два раза за последние 10 лет. В пятерку вошел и новый Папа Римский Лев XIV, ставший главой католической церкви в мае этого года после смерти Франциска.

Всего в опубликованном рейтинге 20 статей, среди них есть материалы о вышедших в этом году фильмах, часто появлявшихся в заголовках СМИ политиках и деятелях культуры. 

В топ-20 также вошли статьи о предпринимателе Илоне Маске, избранном мэром Нью-Йорка политике Зохране Мамдани, фильмах «Грешники», «Супермен», «Громовержцы», «Орудия», «Фантастическая четверка: Первые шаги», сериалах «Разделение» и «Переходный возраст», певце Оззи Осборне, умершем Папе Франциске, США, вице-президенте этой страны Джей Ди Вэнсе, блогере MrBeast и футболисте Криштиану Роналду.

Также «Википедия» поделилась данным о самой популярной статье в каждом из месяцев 2025 года. С января по октябрь ими стали материалы о Дональде Трампе, актрисе Мишель Трахтенберг, «Переходном возрасте», Папах Франциске и Льве XIV, Зохране Мамдани, Оззи Осборне, «Орудиях», Чарли Кирке и Эде Гейне. Самая популярная статья уже закончившегося ноября пока неизвестна.

