На известного сторонника Трампа совершили покушение

2 минуты чтения 22:10 | Обновлено: 23:09

Неизвестный выстрелил во влиятельного праворадикального активиста и исполнительного директора Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирка во время дебатов в Университете долины Юты. Об этом сообщает The Guardian.

Видео произошедшего распространилось в соцсетях. На нем виден момент выстрела в Кирка — стрелок попал ему в шею. По данным СМИ, это произошло примерно на 20-й минуте выступления. CNN отмечает, что в этот момент Кирк отвечал на вопрос о трансгендерах, устраивавших массовую стрельб в США. В пресс-службе TPUSA подтвердили, что активист был ранен, однако о его состоянии пока ничего неизвестно. По данным Fox News, его отправили в больницу.

«Мы все должны молиться за Чарли Кирка, в которого стреляли. Отличный парень от начала до конца. Да благословит его Бог!» — написал в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп. На инцидент также отреагировали вице-президент Джей Ди Вэнс, директор ФБР Кэш Патель и другие политики и чиновники.

Desert News пишет, что стрелка задержали и взяли под стражу. Его имя не разглашается. В соцсетях появилось видео с его задержанием — на нем пожилой мужчина стоит на коленях на полу. Представитель Университета долины Юта сообщил, что Кирк был единственным пострадавшим в результате стрельбы.

Чарли Кирк – 31-летний республиканец, сторонник Дональда Трампа и близкий союзник многих из его окружения. Он ведет подкаст с миллионами подписчиков в соцсетях. Также в 2012 году он помог основать Turning Point USA, известную некоммерческую организацию, которая активизирует консервативную молодежь в школьных кампусах. Кроме того, Кирк известен своей критикой помощи Украине. Он предлагал прекратить поддержку Киева, называл Владимира Зеленского «марионеткой ЦРУ» и призывал восстановить дипотношения с Россией.

