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Мир

Нового папу избрали в Ватикане

2 минуты чтения 19:15 8 мая | Обновлено: 19:45 8 мая

Конклав в Ватикане избрал нового папу римского, из трубы Сикстинской капеллы идет белый дым, сообщает Sky News.

Конклав, состоящий из кардиналов католической церкви, приступил к избранию нового папы римского 7 мая. Скоро новоизбранный понтифик должен появиться в центральном окне Собора Святого Петра. Его выхода на балкон здания ждут несколько тысяч людей на площади перед Собором.

Ранее члены конклава не смогли избрать нового папу римского с двух попыток. Первая из них состоялась вечером 7 мая, вторая — утром на следующий день, из трубы Сикстинской капеллы шел черный дым. Для избрания на пост главы католической церкви кандидату необходимо набрать две три голосов членов конклава, процедура голосования предусматривает 33 раунда.

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Всего в 2025 году в Ватикане в этом органе заседали 133 кардинала из различных епархий мира. Агентство Би-би-си отмечало, что до избрания папы члены конклава не могли покидать Сикстинскую капеллу, каждый из них поклялся на Евангелии в сохранении деталей голосования в тайне до конца своей жизни. Клятву об «абсолютной и вечной тайне» принесли также дежурные врачи и персонал столовой.

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На время работы конклава на всей территории Ватикана отключали телефонную связь, об этом сообщал Der Spigel со ссылкой на местные СМИ. Эта мера, по задумке католической церкви, также обеспечивала конфиденциальность процесса голосования.

Предыдущий папа римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет, перед смертью он тяжело болел. В день его смерти тысячи католиков собрались на площади перед Собором Святого Петра, желая попасть внутрь. Франциск занимал этот пост с 2013 года после добровольного ухода Бенедикта XVI с позиции главы католической церкви.

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