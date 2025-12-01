СМИ сообщили о всероссийском тестировании интернета по «белым спискам»

Отключения мобильного интернета постепенно стали привычными для российских регионов. Число жалоб от пользователей растет, а перебои фиксируются уже в десятках субъектов. Такие массовые шатдауны могут быть не просто временной мерой безопасности, как заявляют власти, а частью масштабного тестирования модели доступа к интернету по «белым спискам». Об этом пишут The Moscow Times и «Важные истории».

Лучшие страны для иммигрантов Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу? Общество 12 минут чтения

Власти начали эпизодически отключать интернет «в целях безопасности» еще в весной, а в сентября впервые был опубликован сформированный Минцифры «белый список» сайтов, которые остаются доступными даже при полном шатдауне. В него вошли «Госуслуги», сервисы VK и Mail.ru, «Яндекс», Rutube, платежная система «Мир» и сайты операторов связи. В ноябре перечень расширили, а к концу месяца «белые списки» применялись уже в 57 регионах, уточняет проект «Важные истории».

В понедельник 1 декабря об отключении интернета заявили жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По данным DownDetector, пользователи жаловались на недоступность мессенджеров, соцсетей и большинства сайтов. У части открывались только ресурсы из «белого списка», у других интернет не работал вовсе. Мобильные операторы объясняли сбои мерами безопасности. Губернатор Петербурга Александр Дрозденко также подтвердил «понижение скорости» мобильного интернета из-за «опасности БПЛА».

Я переехал в США, и мне не понравилось Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день Общество 12 минут чтения

СМИ обращают внимание на регулярность шатдаунов и считают, что это может быть частью тестирования новой модели управления рунетом, где вместо точечной блокировки запрещенных ресурсов работает доступ только по «белым спискам». Судя по масштабам отключений и расширяющейся географии, это может быть как раз новой моделью «суверенного интернета», к которой стремятся власти, резюмируют журналисты.

Параллельно с отключениями появляются сообщения о проблемах с обходом блокировок. Так, телеграм-канал Tech Talk сообщил, что провайдеры начали блокировать популярные VPN-протоколы. В ряде регионов фиксируются сбои в работе XRay/VLESS. По данным техсообществ, оборудование Роскомнадзора научилось распознавать их трафик и выборочно блокировать его.



Кроме того, на днях Роскомнадзор предупредил о полной блокировке мессенджера WhatsApp на территории России. Представители регулятора заявили, что иностранная организация регулярно нарушает российские законы и игнорирует любые требования со стороны России. Всем россиянам при этом настоятельно рекомендуют перейти на отечественный мессенджер Max.