Россиян предупредили о полной блокировке WhatsApp

Роскомнадзор готовится полностью заблокировать WhatsApp на территории России. Это произойдет, если мессенджер не выполнит требования российского законодательства. Об этом говорится в заявлении Роскомнадзора, которое есть в распоряжении «Ведомостей».

По данным РКН, сервис «систематически нарушает закон» и используется для «организации и проведения террористических действий, вербовки исполнителей, а также для мошенничества и других преступлений против граждан». Регулятор утверждает, что иностранный мессенджер не реагирует на направленные ему требования и не предпринимает меры для предотвращения противоправного контента.

В Роскомнадзоре уточнили, что блокировка мессенджера не будет мгновенной. «Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров. Рекомендуем переходить на национальные сервисы. Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено», — уточняет регулятор.

Сбои в работе WhatsApp наблюдались утром 28 ноября. Пользователи в Москве сообщали о невозможности отправлять сообщения как по Wi-Fi, так и через мобильный интернет. По данным РКН, проблемы связаны с ранее введенными ограничениями. «Деградация звонков» началась еще в августе, когда регулятор заблокировал голосовые вызовы в WhatsApp и Telegram. Однако даже после этого WhatsApp не начал выполнять требования законодательств, отметили в ведомстве.

На фоне грядущих ограничений госструктуры начали подготовку к переходу на российские сервисы. Заместитель главы Минцифры Олег Качанов в письме от 11 ноября рекомендовал государственным организациям перейти на отечественные мессенджеры до 1 января 2026 года, а сотрудникам бюджетных и подведомственных учреждений — до 1 февраля. К этому сроку ведомства должны представить отчеты о полном отказе от использования иностранных платформ.

Ранее появились данные, свидетельствующие о том, что отечественный мессенджер Max не смог выполнить задачу по завоеванию аудитории. Его каналы смотрят только 4% россиян. Пользуются сервисом для переписок и звонков около 40% граждан. Для сравнения, WhatsApp пользуются примерно 80% граждан.