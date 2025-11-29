СМИ сообщили об ударе украинских дронов по танкерам «теневого флота» России

Два нефтяных танкера, входящих, как утверждается, в «теневой флот», используемый Россией для торговли нефтью в обход санкций, подверглись ударам украинских беспилотников у берегов Турции. Об этом со ссылкой на источники сообщили украинские издания «Интерфакс-Украина» и «Суспiльне», утверждая, что атаку провела Служба безопасности Украины (СБУ).

Как сообщается, в результате удара серьезно пострадали танкеры Kairos и Virat. «СБУ продолжает активные действия по урезанию российских финансовых возможностей вести войну против Украины. Морские дроны Sea Baby вывели из строя суда, которые могли перевозить нефти почти на 70 миллионов долларов и помогали Кремлю обходить международные санкции <…> После попаданий оба танкера получили критические повреждения и фактически выведены из эксплуатации», — цитирует собеседника из СБУ «Интерфакс-Украина».

О взрывах на борту двух танкеров российского «теневого флота», находившихся в этот момент у побережья Турции, накануне сообщили, в частности, агентства Reuters и Bloomberg.

Главное управление по морским делам Турции уточнило, что Kairos следовал в порт в Новороссийске без груза. В ведомстве добавили, что судно загорелось из-за «внешнего воздействия», никто не пострадал.

Танкер Kairos находится в санкционных списках Великобритании и Евросоюза. Ранее он ходил под флагом Гамбии, но его исключили из судового реестра страны за мошенничество с сертификатами. Тогда же гамбийского флага лишился и танкер Virat, также включенный в санкционные списки США и Евросоюза.

Кроме танкеров в море, украинские морские дроны атаковали также причал Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) в Новороссийске, что привело к его выходу из строя. «В момент взрыва ВПУ системы аварийной защиты обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов. Предварительно попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло», — заявили в КТК, отметив, что дальнейшая эксплуатация терминала невозможна.