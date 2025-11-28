СМИ назвали обыски у главы Офиса Зеленского угрозой мирным переговорам

Прошедшие 28 ноября обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Украине создали угрозу срыва переговоров о прекращении войны с Россией. Об этом пишет британская газета Telegraph.

Журналисты напомнили, что 22 ноября президент Украины Владимир Зеленский назначил Ермака главой делегации на переговорах с США и Россией. Украинские СМИ, в свою очередь, называют Ермака «главным человеком для Зеленского», что подчеркивает значимость его роли.

Однако 28 ноября в стране усилилось напряжение. «Украинская правда» сообщила, что Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) проводят обыск у руководителя Офиса президента. Местные СМИ ранее писали, что он может быть одним из участников коррупционного скандала в Украине.

The Telegraph назвал произошедшее «разрастающимся как снежный ком скандалом», который возник в стране на фоне и без того напряженных переговоров о прекращении российско-украинского конфликта. По данным газеты, ситуация, в которую оказался вовлечен сам глава украинской делегации, может серьезно ослабить позицию Киева.

Теперь, как отмечает The Telegraph, становится яснее, почему президент Соединенных штатов Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс усилили давление на Киев с требованием подписать мирное соглашение. По версии газеты, они почувствовали появившуюся на фоне скандала «новую слабость» украинской стороны.



Новость дополняется