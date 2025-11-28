Россия впервые лишилась возможности отправлять людей в космос

На космодроме Байконур повредился стартовый комплекс № 31 — это единственная площадка, с которой Россия сегодня может отправлять в космос пилотируемые корабли. Инцидент произошел сразу после запуска «Союза МС-28» к МКС, сообщает The Insider.

По данным издания, газовая струя двигателя первой ступени вырвала часть кабины обслуживания. Это выдвижная конструкция под стартовым столом, которая обеспечивает доступ к хвостовой части ракеты и закрывается бронированной шторой перед пуском.

Повреждения «ряда элементов стартового стола» подтвердил и «Роскосмос». Там заявили «Интерфаксу», что после пусков такие дефекты «не являются редкостью», а необходимые резервные элементы есть в наличии. Госкорпорация утверждает, что восстановительные работы завершатся в скором времени и не скажутся на графике будущих запусков.

Эксперты, однако, оценивают происходящее иначе. Так, аналитик ракетных пусков Георгий Тришкин в комментарии The Insider отметил, что площадка № 31 оставалась единственной, откуда возможны пилотируемые запуски «Союзов» и «Прогрессов». Издание уточняет, что другая площадка с таким функционалом была передана музею космонавтики Казахстана. А все остальные предназначены для грузов. По словам Тришкина, повреждение может привести к переносу всех пилотируемых миссий на неопределенный срок.

Популяризатор космонавтики Виталий Егоров в беседе с DW отметил, что обрушившаяся конструкция была похожа на один из обслуживающих «балконов». «Фактически с этого дня Россия лишилась возможности запускать людей в космос, чего не было со времен 1961 года», — резюмировал он.

Несмотря на повреждения инфраструктуры, сам запуск прошел штатно. В «Роскосмосе» сообщили, что «Союз МС-28» успешно пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС. Экипаж — космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс — перешел на борт станции через несколько часов после старта.

Пилотируемые миссии по программе перекрестных полетов между «Роскосмосом» и NASA предполагают, что российские космонавты продолжают летать к Международной космической станции на Crew Dragon, а американские астронавты — на «Союзах». Однако эксперты полагают, что повреждение единственного стартового комплекса может осложнить выполнение будущих обязательств России в рамках этих соглашений.