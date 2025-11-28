Европейский город начал кампанию против нытья жителей

Власти французского города Сен-Бриё запустили кампанию по отказу от привычки постоянно жаловаться. В течение недели, которую власти назвали «неделей вежливости», жителей призвали не ворчать и попробовать вести более доброжелательные разговоры с окружающими. Об оригинальной инициативе сообщает The Times.

Насилие над женщинами признали национальной катастрофой Это произошло в стране, где их убивают каждые 2,5 часа Мир 5 минут чтения

Муниципалитет подготовил подробную инструкцию, как конкретно начинать легкие дружелюбные разговоры в очередях, транспорте или при случайных встречах. Среди предложенных тем: любимые блюда, книги и недавние фильмы, а также вопросы о том, как давно человек живет в Сен-Бриё. Власти рассчитывают, что такие нейтральные темы помогут сгладить тон повседневного общения.

Жителям предлагают и более необычные варианты тем. Например, обсудить, является ли ананас на пицце «преступлением против человечности или проявлением кулинарного гения», или порассуждать о том, куда исчезают носки в стиральной машине. По мнению организаторов, юмор и легкость должны помочь людям проще вступать в контакт друг с другом.

Отдельная часть кампании посвящена отказу от жалоб. Горожанам предлагают прожить час, день или целую неделю «без нытья». Мэрия рекомендует размещать дома и на рабочих местах небольшие графики, где можно отмечать свои успехи. Тем, кто справится, обещают призы.

Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку Книга стала бестселлером, но ее отказались публиковать в Украине Интернет и мемы 6 минут чтения

Местная радиостанция Ici Armorique уже назвала этот проект «немного безумным вызовом» и отметила, что предстоит много работы. Но городские власти настроены серьезно. По их словам, в общественных местах, на работе и в частной жизни люди стали чаще реагировать резче и раздражительнее, а социальные сети усиливают эту тенденцию.

Инициатива появилась на фоне широкой дискуссии о снижении культуры повседневного общения во Франции и закрепившемся в общественном сознании представлении о грубости французов. Так, в опросе 2023 года, на который ссылается The Times, больше половины французов охарактеризовали своих сограждан как «очень невежливых» людей. Аналогичные результаты дало и исследование Университета Кан-Нормандия в 2010 году. Анализ СМИ и опросов подтвердил, что стереотип о грубых и высокомерных французах укоренился давно и прочно.