EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Финляндия решила запустить спутники для слежки на границе с Россией

2 минуты чтения 21:30

Финская технологическая компания Kuva Space готовится запустить в космос дополнительные спутники, чтобы усилить мониторинг на границе с Россией. Об этом говорится в пресс-релизе проводящей эмиссию акций производителя спутников инвестиционной компании Springvest.

В настоящее время на орбите уже находятся два гиперспектральных спутника Kuva Space. Речь идет об Hyperfield-1-A и Hyperfield-1-B, которые запустили в космос в 2024 и 2025 годах. В следующем году технологическая компания планирует вывести на орбиту два новых спутника, а в начале 2027 года — еще четыре. 

Отмечается, что к такому решению Финляндия пришла из-за «ухудшения глобальной ситуации с безопасностью». Так, в прошлом году Евросоюз дополнительно предоставил Финляндии около 50 миллионов евро для охраны восточной границы.

Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Книга стала бестселлером, но ее отказались публиковать в Украине
Интернет и мемы6 минут чтения

По данным Springvest, новые спутники на орбите позволят ежедневно получать высокоточные данные о действиях на приграничной зоне. 

«Разведка и пограничный контроль будут получать ежедневно обновляемую информацию о замаскированных объектах или скрытых сооружениях без необходимости специального анализа спутниковых снимков», — рассказал генеральный директор Kuva Space Яркко Антила.

Согласно оценке Kuva Space, сбор спутниковых данных по всей восточной границе Финляндии также позволит сократить государственные расходы на пограничный контроль. Для сравнения, в последние годы дополнительное финансирование на эти цели достигало десятков миллионов евро.

Главный политический кризис Украины с начала войны
Главный политический кризис Украины с начала войны
Друзей Зеленского заподозрили в коррупции. Теперь оппозиция требует отставки правительства
Политика7 минут чтения

«Традиционные оптические спутниковые снимки зачастую очень дорогие. Также на размер изображения часто невозможно повлиять, поэтому один необработанный снимок может стоить 25 тысяч евро. К тому же, ожидание готового изображения может занять недели и анализ приходится выполнять самостоятельно», — пояснил Антила.

В долгосрочной перспективе Kuva Space намерена создать крупнейшую в мире платформу измерений и анализа на основе искусственного интеллекта, где информация будет передаваться непрерывно.

«Для стран с ключевыми восточными границами, таких как Финляндия, необходимо иметь доступ к точным, обновляемым в реальном времени космическим данным. Это имеет огромное значение для самодостаточности и безопасности всей Европы. С помощью услуг и спутников Kuva Space можно создать эффективную и комплексную систему мониторинга следующего поколения, которая обеспечит безопасность Финляндии, ЕС, НАТО и всего арктического региона», — сказал генеральный директор Kuva Space.

Ранее страны НАТО обязались ежегодно выделять 5% ВВП на оборону и безопасность до 2035 года.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Интернет и мемы
Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Книга стала бестселлером, но ее отказались публиковать в Украине
00:01
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Мир
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Это произошло в стране, где их убивают каждые 2,5 часа
00:01 27 ноября
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Криминал
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Сотрудников подозревают в сексуализированном насилии и пытках, для которых была отдельная комната
14:37 26 ноября
Главный политический кризис Украины с начала войны
Политика
Главный политический кризис Украины с начала войны
Друзей Зеленского заподозрили в коррупции. Теперь оппозиция требует отставки правительства
00:01 26 ноября
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Общество
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так
00:01 25 ноября
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Общество
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
00:01 24 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России