Финляндия решила запустить спутники для слежки на границе с Россией

Финская технологическая компания Kuva Space готовится запустить в космос дополнительные спутники, чтобы усилить мониторинг на границе с Россией. Об этом говорится в пресс-релизе проводящей эмиссию акций производителя спутников инвестиционной компании Springvest.

В настоящее время на орбите уже находятся два гиперспектральных спутника Kuva Space. Речь идет об Hyperfield-1-A и Hyperfield-1-B, которые запустили в космос в 2024 и 2025 годах. В следующем году технологическая компания планирует вывести на орбиту два новых спутника, а в начале 2027 года — еще четыре.

Отмечается, что к такому решению Финляндия пришла из-за «ухудшения глобальной ситуации с безопасностью». Так, в прошлом году Евросоюз дополнительно предоставил Финляндии около 50 миллионов евро для охраны восточной границы.

По данным Springvest, новые спутники на орбите позволят ежедневно получать высокоточные данные о действиях на приграничной зоне.

«Разведка и пограничный контроль будут получать ежедневно обновляемую информацию о замаскированных объектах или скрытых сооружениях без необходимости специального анализа спутниковых снимков», — рассказал генеральный директор Kuva Space Яркко Антила.

Согласно оценке Kuva Space, сбор спутниковых данных по всей восточной границе Финляндии также позволит сократить государственные расходы на пограничный контроль. Для сравнения, в последние годы дополнительное финансирование на эти цели достигало десятков миллионов евро.

«Традиционные оптические спутниковые снимки зачастую очень дорогие. Также на размер изображения часто невозможно повлиять, поэтому один необработанный снимок может стоить 25 тысяч евро. К тому же, ожидание готового изображения может занять недели и анализ приходится выполнять самостоятельно», — пояснил Антила.

В долгосрочной перспективе Kuva Space намерена создать крупнейшую в мире платформу измерений и анализа на основе искусственного интеллекта, где информация будет передаваться непрерывно.

«Для стран с ключевыми восточными границами, таких как Финляндия, необходимо иметь доступ к точным, обновляемым в реальном времени космическим данным. Это имеет огромное значение для самодостаточности и безопасности всей Европы. С помощью услуг и спутников Kuva Space можно создать эффективную и комплексную систему мониторинга следующего поколения, которая обеспечит безопасность Финляндии, ЕС, НАТО и всего арктического региона», — сказал генеральный директор Kuva Space.

Ранее страны НАТО обязались ежегодно выделять 5% ВВП на оборону и безопасность до 2035 года.