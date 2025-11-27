Защищавшие детей учителя победили в рукопашной схватке с медведем

Власти Канады рассказали о самом серьезном за последние годы случае нападения дикого животного на людей. 20 ноября в поселке Белла-Кула в Британской Колумбии гризли вышел из леса и напал на учеников местной школы Acwsalcta, в результате чего пострадали 11 человек. Об этом сообщает People.

По данным издания, в тот день школьники вместе с учителями прогуливались по пешеходной тропе, а затем остановились, чтобы пообедать. В какой-то момент из леса вышла медведица и набросилась на школьников.

Учителя прибежали на помощь и попытались отогнать дикое животное, пишет издание. Один из них распылил в морду гризли перцовый баллончик, а другой забрался к животному на спину и стал его бить. Третий преподаватель в этот момент избивал медведицу своими костылями до тех пор, пока та не убежала в лес.

В результате нападения пострадали 11 человек, из них трое детей были экстренно доставлены вертолетом в больницу города Ванкувер. Еще восьмерым пострадавшим была оказана помощь на месте происшествия.

Сотрудники службы охраны природы заявили, что нападение дикого животного на такую большую группу людей «крайне необычно» для этой территории, и поэтому «серьезно встревожило местное сообщество». Полиция и зоологи объединили усилия, чтобы найти медведицу, которая, как отмечается, разгуливает вместе с двумя медвежатами.

«Это одна из самых опасных ситуаций, с которыми столкнулись наши офицеры. Речь идет о медведице с ее потомством», — заявил сержант службы охраны природы Джефф Тайр.

Проживающие в этой местности представители народа нуксалк рассказали, что в последние годы медведи все чаще стали появляться в местах обитания людей. Они связали эту проблему с негативным влиянием человека на природу, включая вырубку лесов, засуху и лесные пожары, из-за которых дикие животные остались без источников пропитания.

26 ноября российский телеканал UTV рассказал, что в закрытом городе Межгорье в Башкортостане стая волков уже почти год держит в страхе местных жителей. Сообщалось, что раньше хищники приходили в места обитания людей поодиночке, однако с недавнего времени камеры наружного видеонаблюдения стали фиксировать появление сразу четырех волков, прогуливающихся вокруг многоэтажек.