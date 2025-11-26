EN
Российский город захватили волки

2 минуты чтения 12:11 | Обновлено: 13:11
Российский город захватили волки

Жителей закрытого города Межгорье в Башкортостане уже почти год держит в страхе стая волков. Если раньше хищники приходили к жилым домам в основном поодиночке, то теперь камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали появление сразу четырех волков во время прогулки среди многоэтажек, сообщает местный телеканал UTV.

Жители Межгорья рассказывают, что почти перестали выходить на улицу после наступления темноты. По их словам, хищники убили практически всех собак в городе, они атакуют домашних животных прямо в частных дворах. 

«Очень страшно жить в таких условиях. Как ходить на работу, отправлять детей в школу? Жить и бояться уже надоело. Медведей вывезли, волков зачем-то оставили. Они собак уже почти всех съели, проникают во дворы и уносят их», — рассказала телеканалу одна из местных жительниц.

О появлении волков у жилых массивов стало известно еще в январе этого года. Тогда на снегу находили следы крови, останки загрызенных домашних собак, а самих хищников видели на нескольких улицах. Представители местной природоохранной организации предполагали, что в черте города действуют как минимум две стаи. Несмотря на обращения в администрацию и региональные ведомства, остановить наплыв хищников не удалось.

Летом в городе снова заметили волка. Автоинспекторы пытались прогнать его сиренами, но животное почти не реагировало. Осенью очевидцы регулярно видели волка, роющегося в мусорных контейнерах на нескольких улицах, и жаловались, что тот не боится ни людей, ни машин.

Нынешнее появление сразу четырех животных стало самым тревожным эпизодом за последний год. Жители опасаются, что волки окончательно привыкли к городским районам и будут появляться все чаще. В администрации Межгорья заявили, что в диспетчерскую поступило лишь единичное сообщение «об одном диком звере», однако призвали горожан «оставаться бдительными, особенно в вечернее и ночное время суток».

Ранее стало известно, что с похожей проблемой столкнулись жители нескольких индийских штатов. Правда в их случае речь идет не о волках, а о леопардах, которые регулярно выходят к жилым домам и охотятся на домашний скот и людей.

Фото:Telegram-канал «Телеканал UTV»

