Интернет и мемы

Российский коммунальщик предпочел порно жалобам на свою работу

2 минуты чтения 21:37

Региональный коммунальщик в беседе с журналистами отпустил реплику с очевидным мемным потенциалом. Речь о первом заместителе генерального директора «Орелводоканала» Владиславе Терновых, который в эфире телеканала «Истоки» оригинально прокомментировал затянувшийся ремонт канализационного коллектора и жалобы горожан в интернете.

«Меня в интернете, кроме порно, больше ничего не интересует», — заявил Терновых, когда журналист попросил его назвать сроки завершения работ и уточнил, что в соцсетях растет недовольство из-за аварии. Высказывание Терновых быстро разошлось по орловским пабликам и вызвало волну обсуждений.

По информации «Орловского Вестника», обрушение коллектора на Полесской улице в городе произошло несколько дней назад. Коммунальные службы устраняют последствия уже четвертый день, но работы продвигаются медленно. Местные жалуются на жуткий запах, перекопанные дворы и перекрытые улицы.

В середине октября большой общественный резонанс получила история губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который в прямом эфире отстранил от должности подчиненного словами «уволен нахуй». Лишенный поста чиновник после этого оказался в больнице с гипертоническим кризом.

Еще через несколько недель Федорищев решил научить подчиненных грамотно общаться с народом. Он распорядился разработать документ, в котором будут прописаны нормы вежливого общения государственных служащих с жителями региона.

Для этого будет проведен анализ уже существующих этических кодексов. Также Федорищев рекомендовал руководителям муниципалитетов регулярно обучать сотрудников правилам корректного общения с гражданами. По его словам, люди оценивают власть не только по эффективности работы, но и по тому, как представители органов власти выстраивают коммуникацию с населением.

