Уволивший «нахуй» чиновника губернатор решил научить подчиненных общаться с народом

Губернатор Самарской области, недавно уволивший главу одного из районов словами «уволен нахуй», решил повысить культуру общения региональных чиновников с населением, передает RTVI.

Он поручил региональному правительству разработать документ, в котором будут указаны нормы вежливого общения государственных служащих с жителями региона. Для этого будет проведен анализ уже существующих этических кодексов.

Это решение губернатор огласил во время совещания правительства Самарской области. О разработке кодекса Федорищев задумался после получения обращения жительницы региона, которая пожаловалась на грубость со стороны сотрудника самарского Минздрава. Политик заявил, что решение подобных проблем требует системного подхода.

Также Федорищев рекомендовал всем руководителям муниципалитетов постоянно обучать персонал культуре общения с населением. Свои решения губернатор обосновал тем, что народ оценивает не только эффективность власти, но и ее манеру общения.

Сам Федорищев в середине октября объявил об отставке главе Кинельского района области Юрию Жидкову с использованием мата — видеозапись момента конфликта была опубликована в социальных сетях. Губернатор позже признал, что вел себя «слишком эмоционально». По его версии, Жидков допустил пренебрежение к памяти о Великой Отечественной войне.

Глава района после встречи с Федорищевым попал в больницу, у него начался гипертонический криз. Врачам удалось стабилизировать его состояние. Позже Жидков рассказал, что ему обидно из-за увольнения, а сам он ранее не имел конфликтов с губернатором.

Позже СМИ рассказали, что губернатор не имел полномочий на увольнение Жидкова, он мог лишь инициировать этот процесс, но финальное решение оставалось за депутатами местного представительного органа. К концу октября Жидков так и не был уволен, а его полномочия пришлось продлить, поскольку новый глава района не был избран, повторный конкурс на должность главы района будет длиться до 16 ноября.