Губернатор отправил подчиненного в отставку словами «уволен нахуй»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отправил в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова после посещения района, об этом он сообщил в своем аккаунте в мессенджере Max, передает портал Ura.ру.

Телеграм-канал Baza опубликовал видео общения Федорищева и Жидкова — недовольный губернатор во время разговора с подчиненным хлопает его по руке и говорит: «Уволен нахуй».

В своем посте Федорищев объяснил причину отставки Жидкова тем, что администрация района, по его мнению, была недостаточно вовлечена в работу над реконструкцией дома культуры, школы и других муниципальных объектов. Губернатор пообещал представить депутатам кандидатуру преемника Жидкова в течение ближайших недель.

Телеграм-канал Mash связался с Жидковым — отправленный в отставку чиновник заявил, что у него ранее не было конфликтов с губернатором, а район занял первое место по экономическим показателям в 2024 году. По словам чиновника, средства на ремонт школ и других объектов были заложены на 2027 год.

Жидков также рассказал, что камень, к которому возникли претензии у Федорищева, изначально стоял в парке в качестве заготовки для будущего памятника участникам Великой Отечественной войны. Затем его якобы перенесли поближе к школе, но забыли снять памятную табличку.

Позже Федорищев выпустил новый пост и прокомментировал увольнение Жидкова. Он признал, что его поведение было «слишком эмоциональным», но изменил свою версию о причине увольнения. По словам губернатора, его возмутил лежащий на «задворках школы» камень с «разбитой мемориальной табличкой». Также он опубликовал полную версию видеозаписи, из которой следует, что перед конфликтом чиновники обсуждали именно камень.

Губернатор Федорищев известен своим эпатажным поведением, в том числе и в социальных сетях. В начале сентября журналисты «Верстки» выяснили, что он и несколько его подчиненных-министров устроили обсуждение похода в баню с «девочками» и самогоном в комментариях оппозиционного телеграм-канала «Суходрищев».

Журналистам удалось подтвердить, что выдававший себя за Федорищева аккаунт действительно принадлежит губернатору. Верифицировать удалось и аккаунты вице-губернатора Дмитрия Яковлева, министра финансов Ольги Собещанской и главы Минстроя Александра Фомина. Источники подтвердили участие в переписке вице-премьера области Виталия Шабалтова.

По данным «Верстки», акцию придумал лично Федорищев, при этом он не рассказал о своих планах пиар-службе. Во время обсуждения губернатор предложил пригласить «девочек» в баню на совещание с членами правительства, а позже опубликовал фото из бани под одним из постов в том же телеграм-канале.

В марте Федорищев планировал запустить открытый реестр обещаний региональных чиновников, который должен был содержать и форму обратной связи. При этом местные активисты критиковали за неисполнение обещаний самого Федорищева.

