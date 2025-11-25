Китайские ученые открыли способ лечения депрессии с помощью удушья

Короткие контролируемые сеансы кислородного голодания, которые можно назвать приступами безопасного удушья, могут быть полезны в лечении тяжелых случаев депрессии. Об этом пишет китайское издание South China Morning Post, ссылаясь на результаты свежего исследования местных ученых.
По их словам, открытый ими новый способ лечения может сравниться с электросудорожной и кетаминовой терапиями, которые до сих пор считались самыми эффективными методиками лечения таких состояний.
Новый метод его первооткрыватели назвали острой прерывистой гипоксией. Как поясняют ученые, недостаток кислорода активирует в мозгу естественный механизм — этот орган выделяет аденозин, который, по словам исследователей, действует как биохимический «выключатель», быстро устраняющий симптомы депрессии.
«Наши результаты подтверждают, что аденозин является ключевым медиатором быстродействующих антидепрессантов и поддающейся контролю мишенью для масштабируемой, неинвазивной терапии тяжелого депрессивного расстройства», — говорится в отчете о работе китайских ученых.
Сейчас они в сотрудничестве с пекинской больницей «Андин» — известным китайским психиатрическим институтом —занимаются испытанием на 30 добровольцах прототипа специального устройства, предназначенного для проведения нового вида терапии.
Как отмечается, открытие китайских ученых может помочь в разработке новых более безопасных методов лечения случаев тяжелой депрессии.
Одним из самых эффективных и тем не менее спорных методов лечения этого заболевания до сих пор считалась электросудорожная терапия (ЭСТ). Этот метод заключается в пропускании электрического тока через мозг пациента с целью вызвать припадок, который приводит к облегчению симптомов депрессии.
Как отмечается, на ранних этапах применения ЭСТ метод предполагал использование электротока большой мощности без обезболивания и седации пациента, что приводило к таким побочным эффектам, как боль, страх и даже перелом костей.
На сегодняшний день применение ЭСТ стало более безопасным, однако по-прежнему чревато для получающих такую терапию пациентов кратковременной потерей памяти и нарушением когнитивных функций, что вызывает беспокойство у специалистов.