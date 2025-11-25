Китайские ученые открыли способ лечения депрессии с помощью удушья

Короткие контролируемые сеансы кислородного голодания, которые можно назвать приступами безопасного удушья, могут быть полезны в лечении тяжелых случаев депрессии. Об этом пишет китайское издание South China Morning Post, ссылаясь на результаты свежего исследования местных ученых.

По их словам, открытый ими новый способ лечения может сравниться с электросудорожной и кетаминовой терапиями, которые до сих пор считались самыми эффективными методиками лечения таких состояний.

Я эмигрировал в Литву в 64 года Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину Общество 11 минут чтения

Новый метод его первооткрыватели назвали острой прерывистой гипоксией. Как поясняют ученые, недостаток кислорода активирует в мозгу естественный механизм — этот орган выделяет аденозин, который, по словам исследователей, действует как биохимический «выключатель», быстро устраняющий симптомы депрессии.

«Наши результаты подтверждают, что аденозин является ключевым медиатором быстродействующих антидепрессантов и поддающейся контролю мишенью для масштабируемой, неинвазивной терапии тяжелого депрессивного расстройства», — говорится в отчете о работе китайских ученых.

Сейчас они в сотрудничестве с пекинской больницей «Андин» — известным китайским психиатрическим институтом —занимаются испытанием на 30 добровольцах прототипа специального устройства, предназначенного для проведения нового вида терапии.

Как отмечается, открытие китайских ученых может помочь в разработке новых более безопасных методов лечения случаев тяжелой депрессии.

Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку» Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так Общество 6 минут чтения

Одним из самых эффективных и тем не менее спорных методов лечения этого заболевания до сих пор считалась электросудорожная терапия (ЭСТ). Этот метод заключается в пропускании электрического тока через мозг пациента с целью вызвать припадок, который приводит к облегчению симптомов депрессии.

Как отмечается, на ранних этапах применения ЭСТ метод предполагал использование электротока большой мощности без обезболивания и седации пациента, что приводило к таким побочным эффектам, как боль, страх и даже перелом костей.

На сегодняшний день применение ЭСТ стало более безопасным, однако по-прежнему чревато для получающих такую терапию пациентов кратковременной потерей памяти и нарушением когнитивных функций, что вызывает беспокойство у специалистов.